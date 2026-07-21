С 26 июля регистрация по месту жительства в Казахстане будет проходить по новым правилам

МВД обновило правила регистрации населения
Исполняющий обязанности министра внутренних дел подписал приказ, которым внесены изменения в Правила регистрации населения. Документ вступает в силу 26 июля 2026 года.
Согласно новым нормам, органы внутренних дел продолжают осуществлять регистрацию граждан Казахстана, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в стране, по месту жительства, а также регистрацию по месту временного пребывания.
Все сведения, как и прежде, будут вноситься в цифровые системы регистрации населения с последующей передачей информации в государственную базу данных «Физические лица».
Как можно оформить регистрацию
Для граждан Казахстана, достигших 14-летнего возраста, регистрация по месту жительства или временного пребывания осуществляется:
- через Государственную корпорацию;
- через портал электронного правительства;
- в территориальных подразделениях уполномоченного органа.
Иностранцы и лица без гражданства, имеющие разрешение на постоянное проживание в Казахстане, смогут оформить регистрацию через Государственную корпорацию.
При этом юридическим адресом гражданина по-прежнему считается место его регистрации.
Что считается местом жительства
В правилах уточняется, что местом жительства признается населенный пункт, где человек постоянно или преимущественно проживает.
Для детей младше 14 лет, а также граждан, находящихся под опекой, местом жительства считается адрес их законных представителей.
Регистрация возможна только с согласия владельца жилья
Для регистрации потребуется согласие собственника или нанимателя жилья. Оно может быть оформлено как в письменном виде, так и в электронной форме с использованием электронной цифровой подписи.
При этом государственные органы самостоятельно проверят право собственности по регистрационному коду адреса через государственные цифровые системы.
Зарегистрироваться можно не только в жилых домах и квартирах, но и в дачных строениях садоводческих товариществ, общежитиях, гостиницах, санаториях, домах отдыха, лечебных учреждениях, пансионатах, домах престарелых и других помещениях, предназначенных для проживания людей.
Для столицы сохраняются ограничения
Особый порядок продолжит действовать в столице. Регистрация будет осуществляться с учетом утвержденных нормативов.
Превышение установленного лимита не допускается, однако предусмотрен ряд исключений. Ограничения не распространяются на регистрацию супругов, близких родственников, их детей, лиц, находящихся под опекой, а также студентов очной формы обучения, если в жилом помещении отсутствуют другие зарегистрированные лица, не относящиеся к этим категориям.
Необходимые сведения о родстве и иных основаниях государственные органы смогут получать автоматически через интегрированные цифровые системы либо на основании представленных документов.
Кто обязан зарегистрироваться
Обязательной регистрации подлежат:
- граждане Казахстана, переезжающие внутри страны на постоянное или временное место жительства;
- казахстанцы, прибывшие на постоянное или временное проживание из-за рубежа;
- иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в Казахстане.
Лица, получившие статус беженца, подлежат постановке на учет по месту пребывания.
На регистрацию отводится 10 дней
После переезда гражданин должен зарегистрироваться в течение 10 календарных дней.
Для этого потребуется предоставить:
- документ, удостоверяющий личность (для детей до 16 лет — свидетельство о рождении);
- согласие собственника жилья либо его доверенного представителя;
- при регистрации в общежитиях, гостиницах и других учреждениях — ходатайство администрации.
Если человек регистрируется в собственной недвижимости, отдельное согласие самого собственника не требуется.
Особые требования для прибывших из-за границы
Казахстанцы, переехавшие на постоянное место жительства из другой страны, должны представить паспорт либо свидетельство на возвращение (если паспорт утрачен или срок его действия истек), а также документ о снятии с регистрационного учета в стране прежнего проживания либо справку об отсутствии гражданства.
Если таких документов пока нет, гражданина зарегистрируют по месту временного пребывания до момента их получения.
В каких случаях могут снять с регистрации
Новые правила предусматривают снятие с регистрационного учета в случаях, если человек:
- выехал на постоянное место жительства за пределы Казахстана;
- лишился права пользования жильем по решению суда;
- снят с регистрации по заявлению собственника жилья;
- умер;
- утратил разрешение на постоянное проживание в Казахстане;
- лишился гражданства Казахстана или вышел из него.
При регистрации по новому адресу снятие с прежнего места жительства будет происходить автоматически в цифровой системе.
Какие сведения можно получить через eGov
Через портал электронного правительства граждане смогут получить сведения о собственном адресе регистрации.
Собственникам жилья будет доступна информация обо всех лицах, зарегистрированных по их адресу.
Кроме того, для жителей приграничных районов Казахстана и России предусмотрена возможность получения сведений, подтверждающих адрес регистрации, необходимых при пересечении государственной границы.
Когда регистрацию могут аннулировать
Если при регистрации или снятии с учета будут выявлены нарушения требований законодательства, принятое решение смогут аннулировать территориальные подразделения уполномоченного органа, вышестоящие органы либо суд.
Также МВД получит право снимать с регистрации граждан, если выяснится, что объект недвижимости, по которому оформлена регистрация, фактически отсутствует — например, был снесен, разрушен или демонтирован. Основанием для этого станет официальное заключение по итогам проверки.
Обновленные правила регистрации населения вступят в силу 26 июля 2026 года. Они уточняют порядок оформления регистрации, расширяют использование цифровых сервисов и закрепляют механизмы автоматической проверки сведений и снятия с учета в предусмотренных законом случаях.
Комментарии0 комментарий(ев)