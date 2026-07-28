Казахстанцы нашли «золотую жилу» для сбережений: какой способ оказался самым выгодным

Объем вкладов населения в банках Казахстана впервые превысил 30 трлн тенге. При этом большинство граждан предпочитают хранить накопления в национальной валюте — именно тенговые депозиты сегодня предлагают значительно более высокую доходность по сравнению с валютными вкладами, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz .

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Казахстанцы установили новый рекорд по депозитам

По данным Национального банка Казахстана, на 1 июля 2026 года общий объем вкладов населения достиг 30,015 трлн тенге. Это первый случай в истории банковской статистики страны, когда показатель превысил отметку в 30 трлн тенге.

Только за один месяц сумма депозитов выросла сразу на 819 млрд тенге. За год прирост составил почти 4,65 трлн тенге, или 18,3%.

Главным фактором роста стали вклады в национальной валюте. Казахстанцы все активнее выбирают тенге для хранения своих накоплений, несмотря на традиционный интерес к иностранной валюте.

Тенговые вклады обошли валютные по доходности

За год объем срочных депозитов в тенге увеличился с 13,75 трлн до 18,99 трлн тенге.

Для сравнения, объем срочных валютных вкладов практически не изменился — с 4,73 трлн до 4,79 трлн тенге.

Эксперты связывают такую динамику прежде всего с разницей в доходности. Сейчас краткосрочные тенговые депозиты могут приносить до 20% годовых, тогда как доходность валютных вкладов находится примерно на уровне 1% годовых.

Разница особенно заметна при крупных суммах.

Например, размещение 10 млн тенге на депозите с доходностью 20% годовых может принести около 2 млн тенге дохода за год. При размещении аналогичной суммы в иностранной валюте при ставке около 1% доход составит примерно 100 тыс. тенге в эквиваленте.

Доходность депозитов может почти не измениться

Несмотря на возможное изменение экономических условий, эксперты не ожидают резкого падения привлекательности тенговых вкладов.

Финансист Арсен Темирбаев отметил, что даже при полном переносе снижения базовой ставки на депозитные продукты банков доходность может уменьшиться незначительно — примерно с 20% до 19,75% годовых.

«При инфляции 10,3% реальная доходность уменьшится примерно с 9,7% до 9,45%. Это снижение всего на 0,25 процентного пункта, поэтому привлекательность тенговых депозитов практически не изменится», — заявил Арсен Темирбаев.

По словам эксперта, устойчивость интереса к тенговым депозитам также объясняется прогнозами по валютному рынку.

Почему казахстанцы пока не спешат переходить в доллары

Согласно последнему макроэкономическому опросу Национального банка Казахстана, наиболее осторожные прогнозы предполагают курс около 500 тенге за доллар в течение ближайшего года.

Схожие оценки дают и международные финансовые организации. В частности, аналитики ING ожидают курс около 500 тенге за доллар, а J.P. Morgan прогнозирует диапазон 475–500 тенге на горизонте 12 месяцев.

На этом фоне высокая доходность тенговых депозитов остается одним из наиболее привлекательных вариантов для граждан, которые хотят сохранить и приумножить свои накопления.

Пока валютные вклады обеспечивают защиту от возможных колебаний курса, именно тенговые депозиты позволяют получать значительно больший доход за счет высоких процентных ставок.

На основе материала Андрея Зубова