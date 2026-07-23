В Актау обсуждают завершение строительства мазара на территории города

В Сети обсуждают фотографии, на которых запечатлён завершённый мазар «Колтык әулие» в 4А микрорайоне. Ранее строительство объекта уже становилось предметом общественного внимания, а позже его изучили археологи и историки, сообщает Lada.kz .

Фото местных жителей

По словам местных жителей, сооружение уже полностью возвели. Вокруг уложена плитка.

На фасаде появилась табличка с надписью «Қолтық әулие».

Напомним, впервые внимание к строительству объекта было приковано в мае этого года. Тогда жители предположили, что на территории возводят мазар. В городском акимате сообщили, что земельный участок находится на балансе КГУ «Мангистауский областной центр подготовки олимпийского резерва», а учреждение обратилось в полицию для проведения проверки.

Позже ситуацию прокомментировали археологи и историки. По их словам, в районе действительно располагалось историческое кладбище «Колтык әулие», существовавшее до активной застройки Актау. Вместе с тем специалисты отметили, что строительство современных сооружений на подобных территориях должно осуществляться с соблюдением требований законодательства и после проведения соответствующих исследований.