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22.07.2026, 12:08

ПМЖ в Казахстане с 26 июля — только при наличии средств: названа обязательная сумма на банковском счете

Новости Казахстана 0 8 954

Иностранные граждане и лица без гражданства, желающие получить разрешение на постоянное проживание в Казахстане, должны будут подтвердить свою финансовую состоятельность. Соответствующие правила утвердило МВД, а новые требования начнут действовать с 26 июля 2026 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: gov.kz
Фото: gov.kz

Для получения ПМЖ потребуется подтвердить наличие средств

Исполняющий обязанности министра внутренних дел Казахстана утвердил Правила подтверждения платежеспособности иностранных граждан и лиц без гражданства, претендующих на получение разрешения на постоянное проживание в стране.

Согласно документу, подтверждать наличие достаточных денежных средств необходимо при подаче ходатайства на получение разрешения на ПМЖ.

Для этого заявителю потребуется предоставить в органы внутренних дел справку из банка-резидента Казахстана либо филиала банка-нерезидента, работающего в стране. Документ должен быть подписан уполномоченным сотрудником банка и подтверждать наличие на банковском счете суммы не менее 1320 месячных расчетных показателей (МРП).

В 2026 году этот порог составляет 5 709 000 тенге. Размер необходимой суммы определяется исходя из установленного законом о республиканском бюджете МРП, действующего на дату подачи заявления.

Документы будут проверять через банк

После получения документов сотрудники органов внутренних дел проверят их подлинность. Для этого будет направлен официальный запрос в банк, выдавший справку о наличии денежных средств.

Такая проверка будет проводиться только при наличии согласия иностранного гражданина или лица без гражданства на получение соответствующей информации из банковского учреждения.

Когда новые правила вступят в силу

Утвержденные МВД правила начинают действовать с 26 июля 2026 года. С этого момента подтверждение финансовой состоятельности станет обязательным условием для иностранцев и лиц без гражданства, которые намерены оформить разрешение на постоянное проживание в Казахстане.

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