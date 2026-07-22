Новые кадровые назначения произошли в акимате Мангистауской области

Сменился руководитель управления государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области. Об этом сообщили в акимате региона, передает Lada.kz .

Фото из архива

Сообщение об одобрении кандидатуры главы управления появилось 9 июля. Официально областной акимат о смене руководителя ГАСКа неселение не уведомлял.

Согласно опубликованным данным, по результатам собеседования на занятие вакантной административной государственной должности корпуса «Б» руководитель управления государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области, категория Д-О-1, 1 единица, кандидат Саркенов Ерлан Абдигалымович получил положительное заключение.

Он сменил Даурена Утепкали, который был на этой должности с мая 2022 года.

Для справки

Саркенов Ерлан Абдигалимович родился в 1986 году в городе Актау. В 2008 году окончил государственный университет им. Ш.Есенова в Актау по специальности «Юриспруденция», в 2019 году окончил государственный университет им. М.Х. Дулати в Таразе по специальности «Архитектура».

Трудовую деятельность начал в 2009-2016 годах регистратором, главным специалистом государственного учреждения «Актауский городской отдел архитектуры и градостроительства».

С 2016 по 2018 годы был руководителем вышеуказанного государственного учреждения.

С 2019 по 2021 годы занимал должность заместителя руководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области.

С 2021 по 2023 годы был руководителем государственного учреждения «Актауский городской отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства».

В 2023 году работал руководителем государственного учреждения «Актауский городской отдел архитектуры и градостроительства».

16 июля 2024 года был назначен заместителем акима Актау.