Какие резонансные уголовные дела расследуют в Мангистау: эксклюзивные подробности

Крупная финансовая пирамида, многомиллиардное онлайн-казино, недострой и чиновники областного акимата. Какие громкие уголовные дела сейчас расследуют в нашем регионе, в материале Lada.kz .

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Более 1,6 миллиарда тенге ущерба

Основными задачами департамента экономических расследований (ДЭР) являются противодействие теневой экономике, выявление и расследование финансовых правонарушений, хищений бюджетных средств, контрабанды, незаконного игорного бизнеса и деятельности финансовых пирамид.

По словам руководителя следственного управления департамента Самата Исабекова, за первые 6 месяцев 2026 года в производстве ДЭР находилось 27 уголовных дел. Расследование завершено по 10 из них, 9 дел направлены в суд.

Сумма установленного ущерба по оконченным производствам составила 1 632 100 079 тенге. С учетом арестованного имущества возмещено 887 395 751 тенге.

За экономические преступления к уголовной ответственности за этот период привлекли 14 человек. Все они являются местными жителями.

Более 1000 вкладчиков и 9 млрд тенге

Одним из самых крупных и резонансных дел стала деятельность финансовой пирамиды Sax Invest.

Организация представлялась вкладчикам как фонд, якобы занимающийся управлением ценными бумагами и финансовыми инструментами, а также участвующий в международном проекте по добыче алмазов в Анголе.

По данным ДЭР, с 2018 по 2022 год в преступную схему привлекли более тысячи человек из Актау, Астаны, Актобе и Уральска. Общая сумма внесенных ими денег превысила 9 млрд тенге.

8 участников организованной преступной группы признаны виновными. Актауский городской суд назначил им наказание в виде лишения свободы на сроки от 6 до 8 лет.

Предполагаемый организатор группы с 2024 года находится в международном розыске.

В доход государства конфискованы частный дом стоимостью 33 миллиона тенге и цифровые активы, эквивалентные 10 тысячам долларов.

Арест также сохранен на имущество осужденных общей стоимостью 108 миллионов тенге. В перечень входят две квартиры, частный дом, гараж с земельным участком и 2 автомобиля. Имущество останется под арестом до решения вопроса об исполнении гражданских исков.

Суд удовлетворил требования 208 потерпевших.

Преступные доходы легализовывали через казино

Отвечая на вопрос о незаконном выводе капитала и легализации преступных доходов, Самат Исабеков сообщил, что соответствующие эпизоды были выявлены в рамках расследования деятельности Sax Invest.

По версии следствия, организаторы финансовой пирамиды использовали казино для придания законного вида полученным преступным путем деньгам.

Подробности схемы представитель ДЭР не раскрыл из-за запрета на разглашение данных досудебного расследования.

Онлайн-казино с оборотом 3,1 миллиарда тенге

Еще одно уголовное дело касалось жителя Актау, который организовал незаконное онлайн-казино в мессенджере Telegram.

Общий оборот игорной площадки составил 3,1 миллиарда тенге.

Мужчину признали виновным и приговорили к пяти годам лишения свободы. В рамках досудебной конфискации у него изъяли два автомобиля общей стоимостью 52,2 миллиона тенге. Имущество обращено в доход государства.

С начала года по материалам ДЭР было направлено на блокировку 282 интернет-ресурса, связанных с деятельностью финансовых пирамид и незаконным игорным бизнесом.

Расследуется дело о недостроенном ЖК

Самат Исабеков подтвердил, что в производстве департамента имеются расследования, связанные со строительством и крупными инфраструктурными проектами.

В частности, речь идет об уголовном деле в отношении застройщика недостроенного жилого комплекса Astana Rich Village.

Подробности дела, статус подозреваемых, предполагаемая сумма ущерба и обстоятельства расследования пока не раскрываются.

Как пояснил руководитель следственного управления, распространение таких сведений ограничено требованиями статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК о недопустимости разглашения данных досудебного расследования.

В поле зрения - бюджетные средства и социальные объекты

По словам Самата Исабекова, особое внимание ДЭР уделяет отраслям, в которые направляются значительные государственные средства.

В первую очередь это сфера образования, а также предприниматели и подрядные организации, занимающиеся строительством социально значимых объектов.

На территории Мангистауской области на эти направления выделяются крупные бюджетные средства. Поэтому деятельность компаний, работающих в данных сферах, находится в поле нашего зрения, - отметил он.

Проверки и расследования также проводятся в сфере государственных закупок и в квазигосударственном секторе. Однако сообщать подробности находящихся в производстве дел представитель департамента не стал опять-таки в связи с неразглашением даных.

Расследования в отношении сотрудников областного акимата

Отдельный вопрос касался уголовных дел в отношении государственных служащих.

Самат Исабеков подтвердил, что такие производства имеются и часть из них продолжает расследоваться.

По его словам, речь идет не о рядовых работниках, а о нескольких лицах, занимавших крупные должности в областном акимате.

Фамилии, должности, возможные статьи обвинения и обстоятельства дел не называются в связи с тайной досудебного расследования.

Как распознать финансовую пирамиду

Представитель ДЭР призвал жителей не доверять обещаниям гарантированного высокого дохода и перед передачей денег проверять наличие лицензий и сведения о деятельности компаний.

Для предварительной проверки проектов Агентство по финансовому мониторингу предлагает использовать Telegram-бот «Baiqa, piramida». С его помощью можно узнать, обнаружены ли у организации признаки финансовой пирамиды или мошеннической деятельности.

В департаменте считают, что противодействовать таким преступлениям необходимо не только уголовными делами, но и повышением финансовой грамотности.

Более 1,5 тысячи участников профилактических мероприятий

За первое полугодие сотрудники ДЭР провели лекции и встречи со школьниками, студентами, военнослужащими, предпринимателями и представителями религиозных объединений.

Основными темами стали финансовые пирамиды, мошенничество, дропперство, цифровая безопасность и экономические правонарушения.

В мероприятиях приняли участие: 180 учеников 9-11 классов, 150 студентов Мангистауского энергетического колледжа, 200 студентов университета имени Шахмардана Есенова и 120 студентов областных колледжей. Общий охват школьников и студентов превысил 650 человек.

Еще более 250 военнослужащих приняли участие во встречах, проведенных в воинских частях №75488 и №25744, а также в Актауском гарнизоне.

Всего ДЭР организовал и осветил 35 профилактических, разъяснительных, социальных и имиджевых мероприятий. Их участниками стали более 1,5 тысячи человек.

По резонансным делам опубликовано около 100 материалов в республиканских и региональных СМИ, а общий охват публикаций и просмотров в соцсетях превысил 200 тысяч.