Без этого документа диплом в Казахстане признают недействительным с 17 июля

С 17 июля 2026 года в Казахстане вступят в силу обновленные правила выдачи дипломов о высшем и послевузовском образовании. Министерство науки и высшего образования утвердило новые требования к оформлению дипломов, приложений к ним и свидетельств об окончании интернатуры и резидентуры, сообщает Lada.kz.

Фото: Департамент полиции города Шымкента

В Казахстане изменили правила выдачи дипломов о высшем образовании

Исполняющий обязанности министра науки и высшего образования приказом от 23 июня 2026 года внес изменения в Правила выдачи документов государственного образца о высшем и (или) послевузовском образовании.

Документ дополнили новой главой, подробно регламентирующей порядок заполнения дипломов, приложений к ним (транскриптов), а также свидетельств об окончании интернатуры и резидентуры.

Какие требования появились к оформлению дипломов

Согласно новым правилам, в дипломах обязательно будут указываться:

полное наименование организации высшего и (или) послевузовского образования;

сведения о решении Государственной аттестационной или Аттестационной комиссии с датой и номером протокола (при наличии);

фамилия, имя и отчество выпускника полностью в родительном падеже;

присвоенная степень, квалификация либо направление подготовки;

форма обучения.

Для иностранных граждан фамилия, имя и отчество будут вноситься по данным национального паспорта в русскоязычной транскрипции, согласованной с выпускником.

Кроме того, дипломы и свидетельства должны подписывать председатель аттестационной комиссии, руководитель вуза и декан факультета. При этом их фамилии в документе указываться не будут — предусмотрены только подписи и официальная печать учебного заведения.

В нижней части диплома также обязательно будут указываться серия бланка, дата выдачи и регистрационный номер.

Что изменится в приложении к диплому

Отдельные требования установлены для заполнения приложения к диплому (транскрипта).

В документе должны содержаться:

полные данные выпускника;

дата рождения;

сведения о предыдущем документе об образовании;

информация о прохождении вступительных испытаний;

годы поступления и окончания обучения;

полное название вуза;

количество освоенных академических кредитов ECTS;

итоговый средний балл GPA;

сведения о профессиональной практике;

результаты итоговой аттестации;

информация о дипломной работе или диссертации;

уровень квалификации по Национальной рамке квалификаций;

перечень изученных дисциплин, количество кредитов и полученные оценки;

решение аттестационной комиссии с указанием присвоенной степени, квалификации или образовательной программы.

Также в приложении должны быть указаны реквизиты диплома, подписи руководителя вуза и декана факультета, а также печать образовательной организации.

Когда диплом признают недействительным

Одним из ключевых нововведений стало требование, согласно которому диплом о высшем или послевузовском образовании без приложения (транскрипта) считается недействительным.

Таким образом, приложение становится обязательной частью документа об образовании.

Изменились основания для выдачи отдельных документов

Приказ также уточняет основания для выдачи различных видов документов.

Так, дипломы бакалавра, магистра, а также свидетельства об окончании интернатуры и резидентуры будут выдаваться на основании решения аттестационной комиссии.

Для лиц, получивших степень доктора философии (PhD) или доктора по профилю, порядок зависит от статуса учебного заведения. В одних случаях основанием станет приказ председателя Комитета по обеспечению качества в сфере науки и высшего образования, в других — решение диссертационного совета.

Кроме того, документ определяет порядок выдачи аттестатов ассоциированного профессора (доцента) и профессора.

Появились новые формы дипломов

Правила также дополнены новыми образцами документов. В частности, утверждены формы дипломов доктора философии (PhD) и доктора по профилю для организаций высшего и послевузовского образования, не имеющих особого статуса.

Одновременно из действующих требований исключена прежняя глава, регулирующая порядок заполнения дипломов и приложений к ним. Теперь все соответствующие нормы объединены в новых правилах.

Обновленный приказ вступает в силу 17 июля 2026 года.