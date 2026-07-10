Стрельба в Акшукуре: двое мужчин получили огнестрельные ранения

В социальных сетях и мессенджере WhatsApp жители Актау активно делятся фотографиями пострадавших и сообщениями о стрельбе, произошедшей в селе Акшукур. Информацию о пострадавших подтвердили в пресс-службе Мангистауской областной больницы, передает Lada.kz .

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Жители Актау деляться в социальных сетях сообщениями о стрельбе, произошедшей утром 9 июля в районе автомоечного комплекса села Акшукур. По имеющейся информации, в результате инцидента двое мужчин получили огнестрельные ранения и были госпитализированы в Мангистаускую областную больницу.

В распоряжении редакции оказались фотографии предполагаемых пострадавших.

В пресс-службе Мангистауской областной больницы подтвердили информацию о пострадавших.

По данным медучреждения, в настоящее время в стенах областной больницы проходят лечение двое пациентов, пострадавших в результате происшествия в селе Акшукур.

Пациент 2001 года рождения госпитализирован в отделение хирургии №1 с диагнозом: множественные огнестрельные дробовые ранения лица, шеи, обеих верхних конечностей; проникающее огнестрельное дробовое ранение правой половины грудной клетки, травматический гемоторакс справа. Пациент 1999 года рождения проходит лечение в отделении хирургии №2 с диагнозом: огнестрельное дробовое ранение средней трети правой голени, множественные переломы костей лицевого скелета, - сообщили в больнице.

Врачи отметили, что состояние обоих пациентов находится под постоянным наблюдением врачей. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

«Lada.kz следит за развитием ситуации и дополнит материал после получения официальной информации от полиции региона.