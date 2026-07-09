В баре Актау мужчине выстрелили в лицо из «Сигнала охотника»: подозреваемый задержан

В баре «Чечил Паб» в 7А микрорайоне Актау мужчина выстрелил в лицо посетителю из пиротехнического устройства «Сигнал охотника». Инцидент произошел в ночь на 8 июля и попал на видео камеры наблюдения. По данным департамента полиции Мангистауской области, подозреваемый задержан, пострадавшему оказали медицинскую помощь, а по факту произошедшего проводится досудебное расследование, передает Lada.kz.

Кадр видео

В редакцию Lada.kz прислали видеозапись инцидента, произошедшего в баре «Чечил Паб» в 7А микрорайоне Актау.

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как мужчина заходит на летнюю площадку заведения, некоторое время осматривается, затем подходит к одному из столиков, достает из сумки предмет, похожий на пусковое устройство, и направляет его в лицо одному из посетителей. После этого раздается громкий хлопок. Пострадавший резко сгибается и падает лицом на диван.

Как сообщили в департаменте полиции Мангистауской области, в ночь на 8 июля в одном из заведений города между двумя посетителями произошел конфликт. После инцидента один из них применил пусковое сигнальное устройство «сигнал охотника», причинив травмы лица другому мужчине.

По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый был оперативно установлен, задержан и водворен в изолятор временного содержания. Пострадавшему оказана медицинская помощь, после чего он был отпущен домой, — сообщили в департаменте полиции.

«Сигнал охотника» — это сигнальное пиротехническое устройство, предназначенное для подачи светозвуковых сигналов. Оно применяется охотниками, туристами и спасателями для обозначения местоположения, подачи сигнала бедствия или привлечения внимания в экстренных ситуациях. Несмотря на то что устройство не является огнестрельным оружием, его использование в отношении человека может привести к серьезным травмам.