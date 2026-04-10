10.04.2026, 16:31

Мужчина выстрелил в беременную женщину, которая посигналила ему на парковке

Новости Мира 0 420

В США в результате стрельбы на парковке погибла беременная женщина, которой оставалось меньше месяца до родов, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Инцидент у ресторана в Глазго (штат Кентукки)

Трагедия произошла 7 апреля на парковке у ресторана Annie's в городе Глазго, штат Кентукки, США.

По данным местных СМИ, 22-летняя Ава Вудкок находилась за рулем автомобиля и посигналила мужчине, который переходил дорогу на парковке. После этого между ними произошел конфликт, который перерос в стрельбу.

Стрельба и авария

После сигнала со стороны водителя мужчина открыл огонь по автомобилю.
Автомобиль потерял управление и столкнулся с другой машиной на парковке.

Женщину экстренно доставили в больницу, однако она не выжила.
Сообщается, что до предполагаемой даты родов оставалось менее месяца, ребенка также спасти не удалось.

Подозреваемый задержан

По данным полиции, стрелявший скрылся с места происшествия, однако вскоре был задержан.

Им оказался 24-летний местный житель Брэндон Л. Бонд. Он не признал вину.
Ему предъявлены обвинения по трем статьям, назначен государственный адвокат.

Судебные процедуры

Предварительное слушание по делу назначено на 16 апреля.

У погибшей осталась малолетняя дочь.

