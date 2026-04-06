Скала на набережной 15 микрорайона

\u041a\u0430\u043c\u0435\u043d\u043d\u0430\u044f \u0441\u043a\u0430\u043b\u0430 \u043d\u0430\u043f\u0440\u043e\u0442\u0438\u0432 15 \u043c\u0438\u043a\u0440\u043e\u0440\u0430\u0439\u043e\u043d\u0430 \u043d\u0430 \u043d\u0430\u0431\u0435\u0440\u0435\u0436\u043d\u043e\u0439, \u0435\u0441\u0442\u044c \u0443\u0433\u0440\u043e\u0437\u0430 \u043e\u0431\u0440\u0443\u0448\u0435\u043d\u0438\u044f. \u041d\u0435\u043e\u0431\u0445\u043e\u0434\u0438\u043c\u043e \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0441\u0442\u0438 \u043f\u0440\u043e\u0432\u0435\u0440\u043a\u0443 \u043d\u0430 \u043f\u0440\u043e\u0447\u043d\u043e\u0441\u0442\u044c \u0438\u043b\u0438 \u0434\u0435\u043c\u043e\u043d\u0442\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c.
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