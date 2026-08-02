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02.08.2026, 18:29

«Я тебя изнасилую»: агрессивное поведение мужчины в отношении девушки сняли на видео в Актау

Происшествия 0 4 022 Лиана Рязанцева

В социальных сетях распространяются видеоролики, снятые очевидцами на улицах Актау. На кадрах запечатлены несколько эпизодов конфликта между мужчиной и девушкой – от удерживания до преследования на проезжей части, передает Lada.kz.

Кадр видео
Кадр видео

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По информации, распространяемой в местных Instagram-пабликах, инцидент произошел сегодня, 2 августа, около 08:00 часов на набережной.

На одном из видео мужчина удерживает девушку, одетую в белый жакет и черное платье. Она сопротивляется и пытается вырваться. Очевидцы, находившиеся рядом, вмешиваются в ситуацию.

На другом видеоролике, снятом в районе побережья, зафиксирован разговор между мужчиной и девушкой. В ходе конфликта мужчина произносит в ее адрес угрозу: «Я тебя изнасилую».

Наиболее напряженный момент произошел на проезжей части. Девушка пытается убежать от мужчины, который уже без футболки продолжил преследовать ее. Заметив происходящее, несколько водителей проезжавших мимо автомобилей экстренно остановились, чтобы преградить мужчине путь. Девушка успела сесть в одну из проезжавших машин, однако мужчина подбежал к автомобилю и схватился за дверь. Водитель вышел из машины, чтобы помочь девушке, а очевидцы за кадром просили водителя помочь девушке и увезти ее в безопасное место.

Редакция Lada.kz направила запрос в департамент полиции Мангистауской области и ожидает официального комментария по данному инциденту.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Beloff
Beloff
Да это обычные алкаши что баба что этот пёс. Что хотят - пусть делают, пока другим это не причинило вреда.
02.08.2026, 13:36
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