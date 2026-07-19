Нападение на женщину в Актау: подозреваемый арестован, родственники ищут очевидцев

В Актау расследуют нападение на женщину, которое произошло 14 июля на набережной в 14 микрорайоне. По данным полиции региона, пострадавшая госпитализирована, подозреваемый задержан и с санкции суда заключен под стражу. Родственники женщины просят очевидцев предоставить видеозаписи происшествия, передаёт Lada.kz .

Иллюстративное фото сгенерировано ИИ

В социальных сетях и местных пабликах появилось сообщении о нападении на женщину в Актау.

Просьба откликнуться очевидцев! 14.07.2026 года примерно с 04:00 до 06:00 на набережной в 14 микрорайоне произошло покушение на убийство женщины. К счастью, пострадавшую удалось спасти. В это время на набережной было много людей, и, возможно, кто-то снимал происходящее на видео. Если у вас есть записи данного инцидента, пожалуйста, отправьте их. Даже если вам кажется, что запись не имеет значения, она может оказаться важной для установления всех обстоятельств произошедшего, — говорится в сообщении.

Редакция Lada.kz связалась с родственниками пострадавшей, которые рассказали подробности произошедшего.

По словам сестры женщины, на нее напал супруг, с которым она намеревалась развестись. В семье воспитываются четверо детей. Родные утверждают, что мужчина неоднократно угрожал убить супругу, детей и ее близких.

В то утро мужчина выманил мою сестру из дома, угрожая, что убьет детей, если она не выйдет поговорить с ним. Она пришла на встречу, где он избил ее и нанес множественные ножевые ранения. Сейчас сестра находится в больнице. Ее состояние остается тяжелым, но стабильным. Мы ищем свидетелей происшествия, которые могли снять случившееся на видео. Конечно, следствие получит записи с камер видеонаблюдения и видеожетонов сотрудников полиции, однако мы хотим иметь дополнительные доказательства, чтобы максимально объективно установить все обстоятельства дела, — рассказала сестра пострадавшей.

В департаменте полиции Мангистауской области сообщили, что возбуждено уголовное дело.

Предварительно установлено, что телесные повреждения потерпевшей причинены в ходе семейно-бытового конфликта. Пострадавшая госпитализирована, ей оказана необходимая медицинская помощь. Подозреваемый задержан и с санкции суда заключен под стражу, - сообщили в ведомсме.

Отмечается, что в настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Если вы стали очевидцем происшествия или располагаете видеозаписями инцидента, родственники пострадавшей просят связаться с ними по номеру WhatsApp: +7 702 596 22 96.