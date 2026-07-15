Пропавшего в день своего 18-летия юношу нашли в Каспии близ Актау

Поисково-спасательная операция на побережье Каспийского моря завершилась. Спасатели обнаружили тело 18-летнего Азамата Дуйсеханова, который пропал во время отдыха с друзьями - в день своего рождения, сообщает Lada.kz.
По данным ДЧС региона, поисково-спасательная операция проводилась на необорудованном участке побережья Каспийского моря.
Тело молодого человека было обнаружено сегодня, 15 июля, в 51 километре от Актау. Оно находилось примерно в 10 метрах от берега.
Спасатели извлекли тело из воды и передали его сотрудникам полиции.
Напомним, 18-летний Азамат Дуйсеханов пропал днем 7 июля в районе курортного отеля «O'Mir».
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