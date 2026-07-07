В Мангистау в праздничный день утонули два человека

Трагедией закончился праздничный отдых на побережье Каспия. Отдыхающие купались в необорудованном для этого месте. Об этом сообщили в ДЧС Мангистауской области, передаёт Lada.kz .

Иллюстративное фото автора

В первом случае в районе базы отдыха Caspian Star утонул мужчина 1984 года рождения. Его извлекли из воды очевидцы до прибытия спасателей и скорой и пытались реанимировать, однако безуспешно.

Спустя непродолжительное время на пульт дежурного спасателя поступило еще одно сообщение о происшествии на воде неподалеку от места первой трагедии. До прибытия спасателей отдыхающие извлекли из воды тело 14-летнего подростка, а также спасли восьмилетнего ребенка и его отца 1991 года рождения.

Ребенка госпитализировали в областную детскую больницу, а его отца после оказания медицинской помощи и осмотра отпустили домой.

Таким образом, 6 июля на «диких» пляжах погибли два человека, еще двух спасли. В этот день море штормило, и купание было небезопасным, особенно в необорудованных для этой цели местах. В ДЧС Мангистауской области ранее сообщали, что июнь запомнился большой смертностью на воде - за месяц утонули 9 человек.