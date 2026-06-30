Конфискация наличных: на границе Казахстана и РФ массово изымают незадекларированную валюту

Посольство России в Казахстане выступило с экстренным предупреждением для граждан РФ: участившиеся нарушения валютного контроля на границе теперь грозят туристам и релокантам полной конфискацией наличных средств и уголовным преследованием, сообщает Lada.kz.

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Почему возникла угроза изъятия денег?

Российские дипломаты зафиксировали резкий всплеск нарушений таможенного и валютного законодательства Республики Казахстан со стороны въезжающих граждан. В условиях жесткого мониторинга финансовых потоков внутри Евразийского экономического союза (ЕАЭС) любые попытки скрыть наличные средства начали пресекаться таможенными органами РК в бескомпромиссном порядке.

Жесткий лимит: правила ввоза и вывоза, которые нельзя нарушать

Посольство напоминает, что незнание местных законов не освобождает от ответственности. На границе Казахстана действуют два фундаментальных правила:

При въезде в Казахстан (ввоз): Любые наличные деньги и дорожные чеки на сумму свыше 10 000 долларов США (в эквиваленте) подлежат обязательному письменному декларированию. Пассажир обязан самостоятельно заполнить таможенную декларацию и пройти через «красный коридор».

При выезде из Казахстана (вывоз): Действует строжайший запрет на вывоз наличной иностранной валюты, превышающей эквивалент 10 000 долларов США. Сумма рассчитывается строго по официальному курсу Национального банка РК на день пересечения границы. Ограничение распространяется и на любые иные денежные инструменты в иностранной валюте.

ВАЖНО: Попытка обойти данные лимиты или отказ от декларирования больше не закончатся простым устным предупреждением. В зависимости от масштаба нарушения граждан ждет либо крупный административный штраф, либо реальное уголовное преследование с конфискацией всей незадекларированной суммы в доход бюджета Казахстана.

Рекомендации для путешественников

Чтобы избежать блокировки средств и задержки на границе, дипломаты настоятельно рекомендуют заранее просчитывать везущуюся с собой сумму по текущему курсу Нацбанка РК, отдавать предпочтение безналичным способам оплаты и банковским картам, работающим в республике, а при малейшем превышении лимита — незамедлительно обращаться к инспекторам таможни для оформления документов еще до начала досмотра.