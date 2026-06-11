18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
488.59
564.37
6.79
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
11.06.2026, 11:41

Иностранцы начали бойкотировать главный курорт Казахстана

Новости Казахстана 0 10 939

В первом квартале 2026 года приток зарубежных гостей в Казахстан сократился на 6,2%, а главная горнолыжная локация страны переживает резкий отток отдыхающих, сообщает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Сигнал для отрасли: ключевые рынки уходят в минус

По данным Бюро национальной статистики, за первые три месяца 2026 года официальные места размещения в Казахстане (отели, хостелы, шале) приняли всего 241,1 тыс. иностранных граждан. Традиционный лидер по числу визитов — Россия — продемонстрировала спад на 8,3% (до 72,7 тыс. человек).

Однако наибольшее беспокойство вызывают дальнее зарубежье и стратегические рынки. Поток путешественников из Турции рухнул сразу на 31% (до 11,6 тыс.), из Индии — на 26,6% (до 21,5 тыс.), а из США — на 21,6% (до 5,7 тыс.). Также снизился интерес со стороны европейских туристов: Германия потеряла 13,4% турпотока, а Италия — более четверти (-26,4%).

Уникальная аналитика: почему пустеют горы Алматы?

Главной сенсацией квартального отчета стало беспрецедентное падение популярности Алматинского горного кластера — его посещаемость рухнула ровно на 20%, снизившись с 637,7 тыс. до 509,3 тыс. человек.

Официальная статистика не называет причин, однако независимые отраслевые аналитики связывают этот провал с двумя факторами. Во-первых, это инфраструктурный тупик. Действующие трассы Шымбулака и окрестностей уже не справляются с пиковыми нагрузками, из-за чего даже отечественные спортсмены и фрирайдеры в начале года стали чаще уезжать на сборы в соседние страны. Во-вторых, негативный фон создали затянувшиеся общественные и экологические споры вокруг комплексного плана застройки Иле-Алатауского нацпарка и урочища Кок-Жайляу. Ограничения на въезд и дефицит новых современных подъемников заставили иностранных гостей переориентироваться на альтернативные курорты Центральной Азии.

Спасительный тренд: ставка на Пекин и Дубай

На фоне общего спада спасательным кругом для въездного туризма стал Китай. Благодаря безвизовому режиму и активному продвижению, поток туристов из КНР вырос на четверть (+25,6%), составив 45,6 тыс. человек. Теперь Китай уверенно дышит в спину России по объему турпотока в РК.

Впечатляющий рывок показал и Ближний Восток: количество гостей из ОАЭ увеличилось на 46,3% (до 5,6 тыс.). Настоящим открытием начала года стал Таиланд — турпоток оттуда вырос в рекордные 2,7 раза.

Внутренний туризм: Боровое забирает трафик у Каспия

Пока курортные зоны на западе и юге страны теряли клиентов (курорты в целом просели на 9,2%, а Мангистау — на 0,8%), настоящим триумфатором стала Щучинско-Боровская курортная зона. Посещаемость Бурабая выросла в 1,5 раза, достигнув 116,7 тыс. человек.

Такой аномальный рост обусловлен масштабными финансовыми вливаниями в инфраструктуру Акмолинской области (включая развитие новых зон «Акбура», Катарколь и Жукей) и завершением модернизации железнодорожного вокзала в Щучинске. Это сделало логистику до курорта максимально комфортной, перетянув на себя значительную часть внутренних туристов.

Эволюция жилья: хостелы и кемпинги вместо турбаз

Внутри страны общий объем обслуженных посетителей вырос чисто символически — на 2,3% (до 1,9 млн человек). При этом вкусы путешественников радикально изменились:

  • Бум бюджетного и эко-сегмента: Популярность кемпингов взлетела на 39,3%, а хостелов — на 36,8%.

  • Крах классических советских форматов: Посещаемость традиционных туристических баз рухнула в 2,6 раза, а пансионатов и домов отдыха — на 20,5%.

Казахстанский турист стремительно уходит от старой инфраструктуры в сторону либо качественных пятизвездочных отелей (основной сегмент, 1,6 млн человек), либо дикого и полудикого экологического отдыха, требующего минимальных затрат.

24
5
4
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане появятся три выходных подряд в июле 2026 годаНовости Казахстана
22.05.2026, 17:07 0
Счет за связь вырастет: как Beeline, Tele2, Altel и Kcell изменят тарифы с 1 июня в РКНовости Казахстана
28.05.2026, 16:03 0
Красная кнопка Нацбанка: после каких сумм на Kaspi или Халык казахстанцам заблокируют счетаНовости Казахстана
18.05.2026, 08:39 0
Новые правила входа в Kaspi или Halyk: что изменится для миллионов казахстанцев с 12 июляНовости Казахстана
29.05.2026, 14:16 0
В Казахстане сделали предупреждение для всех владельцев ЭЦПНовости Казахстана
15.05.2026, 18:04 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь