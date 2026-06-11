Иностранцы начали бойкотировать главный курорт Казахстана

В первом квартале 2026 года приток зарубежных гостей в Казахстан сократился на 6,2%, а главная горнолыжная локация страны переживает резкий отток отдыхающих, сообщает Lada.kz.

Фото: кадр YouTube

Сигнал для отрасли: ключевые рынки уходят в минус

По данным Бюро национальной статистики, за первые три месяца 2026 года официальные места размещения в Казахстане (отели, хостелы, шале) приняли всего 241,1 тыс. иностранных граждан. Традиционный лидер по числу визитов — Россия — продемонстрировала спад на 8,3% (до 72,7 тыс. человек).

Однако наибольшее беспокойство вызывают дальнее зарубежье и стратегические рынки. Поток путешественников из Турции рухнул сразу на 31% (до 11,6 тыс.), из Индии — на 26,6% (до 21,5 тыс.), а из США — на 21,6% (до 5,7 тыс.). Также снизился интерес со стороны европейских туристов: Германия потеряла 13,4% турпотока, а Италия — более четверти (-26,4%).

Уникальная аналитика: почему пустеют горы Алматы?

Главной сенсацией квартального отчета стало беспрецедентное падение популярности Алматинского горного кластера — его посещаемость рухнула ровно на 20%, снизившись с 637,7 тыс. до 509,3 тыс. человек.

Официальная статистика не называет причин, однако независимые отраслевые аналитики связывают этот провал с двумя факторами. Во-первых, это инфраструктурный тупик. Действующие трассы Шымбулака и окрестностей уже не справляются с пиковыми нагрузками, из-за чего даже отечественные спортсмены и фрирайдеры в начале года стали чаще уезжать на сборы в соседние страны. Во-вторых, негативный фон создали затянувшиеся общественные и экологические споры вокруг комплексного плана застройки Иле-Алатауского нацпарка и урочища Кок-Жайляу. Ограничения на въезд и дефицит новых современных подъемников заставили иностранных гостей переориентироваться на альтернативные курорты Центральной Азии.

Спасительный тренд: ставка на Пекин и Дубай

На фоне общего спада спасательным кругом для въездного туризма стал Китай. Благодаря безвизовому режиму и активному продвижению, поток туристов из КНР вырос на четверть (+25,6%), составив 45,6 тыс. человек. Теперь Китай уверенно дышит в спину России по объему турпотока в РК.

Впечатляющий рывок показал и Ближний Восток: количество гостей из ОАЭ увеличилось на 46,3% (до 5,6 тыс.). Настоящим открытием начала года стал Таиланд — турпоток оттуда вырос в рекордные 2,7 раза.

Внутренний туризм: Боровое забирает трафик у Каспия

Пока курортные зоны на западе и юге страны теряли клиентов (курорты в целом просели на 9,2%, а Мангистау — на 0,8%), настоящим триумфатором стала Щучинско-Боровская курортная зона. Посещаемость Бурабая выросла в 1,5 раза, достигнув 116,7 тыс. человек.

Такой аномальный рост обусловлен масштабными финансовыми вливаниями в инфраструктуру Акмолинской области (включая развитие новых зон «Акбура», Катарколь и Жукей) и завершением модернизации железнодорожного вокзала в Щучинске. Это сделало логистику до курорта максимально комфортной, перетянув на себя значительную часть внутренних туристов.

Эволюция жилья: хостелы и кемпинги вместо турбаз

Внутри страны общий объем обслуженных посетителей вырос чисто символически — на 2,3% (до 1,9 млн человек). При этом вкусы путешественников радикально изменились:

Бум бюджетного и эко-сегмента: Популярность кемпингов взлетела на 39,3%, а хостелов — на 36,8%.

Крах классических советских форматов: Посещаемость традиционных туристических баз рухнула в 2,6 раза, а пансионатов и домов отдыха — на 20,5%.

Казахстанский турист стремительно уходит от старой инфраструктуры в сторону либо качественных пятизвездочных отелей (основной сегмент, 1,6 млн человек), либо дикого и полудикого экологического отдыха, требующего минимальных затрат.