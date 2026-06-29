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29.06.2026, 11:38

Арестовали квартиры и машины: в Мангистау с должников взыскали более 129 миллионов тенге

Общество 0 4 236 Сергей Кораблев

С начала года областная прокуртура взыскала с должников свыше 129 миллионов тенге. Для взыскания долгов арестовывали квартиры, земельные участки и автомобили, сообщает Lada.kz.

Фото из архива Lada.kz, улучшенное с помощью ИИ
Фото из архива Lada.kz, улучшенное с помощью ИИ

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По данным надзорного органа, с начала этого года благодаря принятым мерам в пользу несовершеннолетних взыскано 82,3 миллиона тенге задолженности по алиментам.

Для исполнения судебных решений взыскание было обращено на имущество должников. Под арест попали квартира, два земельных участка и два автомобиля, принадлежащие неплательщикам.

За сокрытие доходов и уклонение от исполнения обязанностей по содержанию детей 41 должник привлечен к административной ответственности. Кроме того, в отношении 15 человек зарегистрированы уголовные дела.

Также по актам прокурорского надзора обеспечено поступление в доход государства 46,8 миллиона тенге.

В прокуратуре также сообщили, что для граждан, имеющих задолженность по алиментам, была организована ярмарка вакансий. По ее итогам 33 человека выразили готовность трудоустроиться на постоянной основе, еще 18 зарегистрировались в качестве лиц, ищущих работу.

Cвоевременная уплата алиментов и исполнение финансовых обязательств являются обязанностью каждого должника, - отметили в надзорном органе.

Областная прокуратура продолжит принимать меры по защите прав несовершеннолетних и обеспечению исполнения судебных решений.

Напомним, за долг по алиментам в 4,7 миллиона тенге житель Мангистау получил срок.

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