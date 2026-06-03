В Актау начали искать должников на дорогах города

Сотрудники прокуратуры, полиции и органов юстиции провели рейд по выявлению граждан, уклоняющихся от исполнения финансовых обязательств. Особое внимание уделили должникам по алиментам и другим видам задолженностей, сообщает Lada.kz .

Фото центра общественных коммуникаций

По информации центра общественных коммуникаций, в рамках принципа «Закон и порядок» в Актау состоялось совместное рейдовое мероприятие, организованное департаментом по Мангистауской области Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК, областным департаментом юстиции и департаментом полиции.

Во время рейда сотрудники уполномоченных органов останавливали участников дорожного движения и проводили разъяснительную работу о необходимости своевременного исполнения финансовых обязательств и судебных решений.

Как сообщил руководитель отдела департамента правовой статистики и специальных учетов Мерей Нуржан, проблема непогашенных долгов в регионе остается актуальной.

Согласно статистическим данным, в этом году в области выявлено около 1000 должников, уклоняющихся от уплаты задолженностей. Призываем граждан добровольно исполнять свои обязательства и помнить об ответственности за неисполнение судебных решений, - отметил он.

По словам заместителя руководителя департамента юстиции Жаксылыка Жумина, основной целью мероприятия стало выявление должников по алиментам и другим видам задолженности перед государством.

В ходе рейда специалисты изучали имущественное и материальное положение граждан, уклоняющихся от погашения долгов. В отношении таких лиц будут применяться меры, предусмотренные законодательством.

В ведомствах подчеркнули, что подобные профилактические и контрольные мероприятия будут проводиться на регулярной основе.