16.04.2026, 07:46

Что изменится для получателей алиментов в Казахстане после нового указа Президента

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, который упрощает исполнение судебных решений по алиментам в странах СНГ. Теперь взыскать выплаты на детей с должников, находящихся за рубежом, станет технически проще и быстрее, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: Depositphotos

Судебные приказы теперь признаются за рубежом

Главное изменение касается судебных приказов о взыскании алиментов на несовершеннолетних. Ранее процедура их признания в других странах была затруднена бюрократическими нюансами. После ратификации Протокола к Минской конвенции эти документы получили статус актов, подлежащих обязательному принудительному исполнению на территориях всех государств-участников.

Единый порядок и защита прав

Новый документ внедряет четкий регламент взаимодействия между странами. Основные нововведения включают:

  • Унификацию ходатайств: Подача документов о принудительном взыскании теперь проходит по единому образцу.

  • Четкий перечень документов: Установлен конкретный список бумаг, необходимых для предъявления в иностранные суды.

  • Контроль уведомлений: Вводится строгое требование подтверждать, что должник был надлежащим образом извещен о процессе.

Важное уточнение: Чтобы соблюсти баланс интересов, закон предусматривает возможность отказа в исполнении, если должник не был уведомлен должным образом. Это исключает риск неправомерных взысканий без ведома ответчика.

Защита интересов детей в приоритете

Принятые поправки направлены на решение проблем в «трансграничных ситуациях», когда один из родителей уезжает в другую страну, пытаясь избежать финансовых обязательств. Ожидается, что новые меры значительно повысят эффективность взыскания средств и усилят социальную защищенность казахстанских детей.

Закон вступает в силу в соответствии с установленными законодательством сроками после официального опубликования.

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0

В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь