Что изменится для получателей алиментов в Казахстане после нового указа Президента

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, который упрощает исполнение судебных решений по алиментам в странах СНГ. Теперь взыскать выплаты на детей с должников, находящихся за рубежом, станет технически проще и быстрее, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Судебные приказы теперь признаются за рубежом

Главное изменение касается судебных приказов о взыскании алиментов на несовершеннолетних. Ранее процедура их признания в других странах была затруднена бюрократическими нюансами. После ратификации Протокола к Минской конвенции эти документы получили статус актов, подлежащих обязательному принудительному исполнению на территориях всех государств-участников.

Единый порядок и защита прав

Новый документ внедряет четкий регламент взаимодействия между странами. Основные нововведения включают:

Унификацию ходатайств: Подача документов о принудительном взыскании теперь проходит по единому образцу.

Четкий перечень документов: Установлен конкретный список бумаг, необходимых для предъявления в иностранные суды.

Контроль уведомлений: Вводится строгое требование подтверждать, что должник был надлежащим образом извещен о процессе.

Важное уточнение: Чтобы соблюсти баланс интересов, закон предусматривает возможность отказа в исполнении, если должник не был уведомлен должным образом. Это исключает риск неправомерных взысканий без ведома ответчика.

Защита интересов детей в приоритете

Принятые поправки направлены на решение проблем в «трансграничных ситуациях», когда один из родителей уезжает в другую страну, пытаясь избежать финансовых обязательств. Ожидается, что новые меры значительно повысят эффективность взыскания средств и усилят социальную защищенность казахстанских детей.

Закон вступает в силу в соответствии с установленными законодательством сроками после официального опубликования.