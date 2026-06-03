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02.06.2026, 19:31

С 1 июля Beeline отключает привычную функцию на всех номерах в Казахстане

Новости Казахстана 0 4 283

Сотовый оператор Beeline Казахстан официально объявил о полном прекращении работы популярного сервиса Beep Call («Микровызов») с 1 июля 2026 года. Функция автоматического оповещения о пропущенных звонках, действовавшая по умолчанию более 10 лет, навсегда исчезнет со всех номеров компании из-за изменения привычек абонентов и новых регуляторных правил, сообщает Lada.kz. 

Фото: Kartinkin.net
Фото: Kartinkin.net

Официальная версия: почему Beeline ликвидирует «Микровызов»

Функция Beep Call знакома каждому казахстанцу: если вызываемый абонент был вне зоны доступа или занят, система автоматически совершала короткий «сброшенный» звонок-робот, сигнализируя о том, что кто-то пытался связаться. Сервис внедрялся бесплатно и автоматически активировался при покупке SIM-карты.

Однако, как заявили в пресс-службе Beeline, необходимость в таком формате информирования себя исчерпала. Современный трафик общения практически полностью переместился в мессенджеры (Telegram, WhatsApp), а регулярные звонки от системных роботов начали вызывать у клиентов раздражение. На основе обратной связи от абонентов руководство оператора приняло решение полностью деактивировать платформу. Сервис продолжит стабильно функционировать вплоть до 30 июня включительно, после чего отправка и прием микровызовов в сети Beeline станут технически невозможны.

Аналитики связывают столь радикальный шаг не только с «желанием клиентов», но и с глобальным изменением регуляторной политики в Казахстане.

  1. Давление со стороны Мажилиса: Ранее в Парламенте Казахстана активно поднимался вопрос об ограничении навязчивого автодозвона. Депутаты указывали на то, что роботизированные звонки перегружают линии и путают граждан, которые зачастую принимают системные «микровызовы» за звонки от мошенников или спамеров. Согласно новым законодательным инициативам, операторов планомерно обязывают переводить подобные уведомления исключительно в текстовый формат.

  2. Как теперь узнавать о пропущенных? Полного информационного вакуума не случится. Функция автодозвона роботом ликвидируется, однако оповещения клиентов вернутся к классическому, менее раздражающему формату — стандартным SMS-сообщениям (по типу услуги «Вам звонили»).

  3. Проблема неработающих кодов: Долгое время казахстанцы пытались отключать «Микровызов» самостоятельно, используя различные USSD-команды из интернета. Оператор признал, что сторонние комбинации цифр давно неэффективны, и единственным легальным способом отказаться от функции до 1 июля оставался звонок в call-центр. Теперь же ручные манипуляции не понадобятся — система будет отключена централизованно.

Чего ждать абонентам других операторов?

Услуга «Микровызов» запускалась на рынке Казахстана централизованно единым поставщиком технологических решений сразу для нескольких брендов (включая Kcell/Active и Tele2/Altel). Эксперты отрасли прогнозируют, что прецедент, созданный Beeline, повлечет за собой «эффект домино».

Вероятнее всего, в ближайшие месяцы аналогичные заявления об отключении роботизированных дозвонов сделают и остальные игроки телеком-рынка РК, полностью переведя абонентов на текстовое информирование внутри мессенджеров и через SMS.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Apmaxa
Apmaxa
давно пора было это сделать, реально раздражает.
03.06.2026, 03:38
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