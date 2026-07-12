Не все растения полезны: жителей Мангистау призвали не высаживать деревья

Речь идет о растениях, которые являются чужеродными для природных экосистем Мангистауской области. Такие посадки могут нанести серьезный вред природе. Об этом сообщила Акжунис Иманбаева, кандидат биологических наук и директор Мангышлакского экспериментального ботанического сада, передает Lada.kz .

Фото: FB Акжунис Иманбаевой

Люди высаживают деревья в природных ущельях, у родников и в местах, где произрастают редкие растения. Делают это из добрых побуждений, однако подобные посадки могут нанести серьезный вред природе, сообщает биолог.

«Чужеродные древесные виды способны нарушить природное равновесие, изменить состав растительных сообществ и привести к постепенному исчезновению редких и исчезающих видов растений природной флоры. Полевые наблюдения показывают, что эта проблема уже стала реальной угрозой для уникальных природных территорий Мангистау и сохранения их биоразнообразия», - говорит Акжунис Иманбаева.

Например, в ущелье Самал (Западный Каратау) несколько лет назад был высажен вяз приземистый (карагач), родиной которого являются Центральная и Восточная Азия. Сегодня он активно распространяется самосевом, занимает новые участки склонов и вытесняет естественную растительность. Кроме того, вяз приземистый не отличается высокой устойчивостью к ряду фитопатогенов и насекомых-вредителей, что создает дополнительные фитосанитарные риски для природных экосистем.

«Особую тревогу вызывает то, что в этом ущелье растет редкий краснокнижный боярышник сомнительный, а также многие лекарственные, пищевые и декоративные растения природной флоры. Распространение вяза создает реальную угрозу их сохранению», - рассказала Акжунис Иманбаева.

Серьезные изменения происходят и в ущелье Султан-эпе - одном из самых известных священных мест Мангистау. Здесь активно распространяется лох узколистный, который образует густые заросли и постепенно вытесняет местные древесно-кустарниковые сообщества. Еще 15-20 лет назад такого распространения этого вида здесь не наблюдалось.

Во время полевых исследований сотрудники ботанического сада отмечали усыхание отдельных деревьев шелковицы белой и боярышника сомнительного. Вероятно, первоначально лох был высажен возле священного колодца, после чего начал самостоятельно распространяться.

«Важно понимать, что не все растения могут безопасно расти рядом друг с другом. Особенно это касается пустынных экосистем, где древесных растений очень мало и каждое из них занимает свою экологическую нишу. Если высаживать деревья без учёта их биологии и особенностей природной среды, даже местные виды могут нарушить естественное равновесие. В местах с повышенной влажностью быстрорастущие растения получают преимущество, быстро разрастаются и постепенно вытесняют более редкие виды».

Особую тревогу у биологов вызывают и недавние посадки клена ясенелистного и айланта высочайшего в верхней части родниковой зоны Султан-эпе. Это одни из самых опасных инвазивных древесных видов - быстро растут, обильно размножаются семенами и способны за короткое время полностью изменить природную растительность. Родина клена ясенелистного - Северная Америка, а айланта высочайшего - Китай.

«Клен ясенелистный уже включен во многих странах, включая Россию и ряд европейских государств, в перечни наиболее опасных чужеродных инвазивных видов. Поэтому любые посадки деревьев в природных экосистемах должны проводиться только по рекомендации специалистов и на основе научного обоснования», - рассказала Акжунис Иманбаева.

Подобные случаи выявлены и в ущелье Жемсемсай Западного Каратау, где были обнаружены молодые посадки айланта высочайшего. Через несколько лет эти деревья начнут давать семена и смогут быстро распространиться по всему ущелью, где произрастают редкий краснокнижный боярышник сомнительный и другие ценные виды растений.

В ущелье Когенсай Восточного Каратау возле родника ранее был высажен абрикосовый сад. Сам абрикос не проявляет агрессивного распространения. Однако недавно здесь появились молодые посадки клена ясенелистного. Родниковые участки создают идеальные условия для быстрого роста инвазивных деревьев, которые со временем могут вытеснить естественную растительность.

Научные сотрудники Мангышлакского экспериментального ботанического сада обратились ко всем жителям и гостям Мангистау: