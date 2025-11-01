«Парковка или деревья» — спор из-за автостоянки разразился в Актау

Строительство автопарковки между домами разделило жильцов на два лагеря. Одни говорят о порядке и благоустройстве, другие — о вырубке деревьев и потере зелёной зоны. В конфликте разбирался корреспондент Lada.kz .

Фото автора

Между жителями соседних домов № 10 и № 11 в 5-м микрорайоне разгорелся конфликт из-за участка земли за домом № 11, на котором уже начали обустраивать автостоянку.

То, что начиналось как идея благоустройства, превратилось в затяжной спор о границах, зелёных насаждениях и «чужой территории».

Жильцы дома № 10 уверены, что действуют по закону.

По их словам, ещё год назад они подали заявление в акимат с просьбой разрешить строительство небольшой стоянки. Ответ был положительным.

«Мы всё делали своими руками: посадили деревья, облагородили двор, установили ограждения. Теперь хотим просто навести порядок с машинами. Это не самострой — территория акиматовская, у нас всё согласовано», — рассказывает один из активистов дома № 10.

Во дворе действительно заметны следы благоустройства: ровные клумбы, ухоженные дорожки, аккуратные посадки.

По словам жителей, они собирают подписи, чтобы подтвердить: большинство жильцов не против строительства стоянки.

Однако часть жильцов дома № 11 придерживается иного мнения. Они считают, что парковка уничтожит зелёную зону и испортит двор.

«Вот здесь стояло дерево — его ночью спилили. Мы видели на камере: пришёл мужчина в капюшоне, быстро всё срубил и ушёл. Мы думаем, это сделали те, кто за парковку», — говорит житель дома № 11.

Активисты из дома №10 считают, что это дел рук провокатор, выступающих против стройки автопарковки.

«Если здесь сделают стоянку, весь выхлоп пойдёт в окна», — добавляет житель дома № 10.

На встречу с жильцами прибыли представители отдела ЖКХ городского акимата. Они подтвердили, что проект рассматривался и был утверждён. В настоящее время на законных основаниях ведётся строительство.

Тем временем жители дома № 10 продолжают собирать подписи.

«Мы не враги. Просто хотим порядок, чтобы машины стояли по правилам», — говорят активисты дома № 10.

А мы хотим сохранить зелень и спокойствие, - отвечают им соседи из дома №11.

В понедельник состоится очередная встреча жителей обоих домов. Им редложат обсудить варианты, чтобы найти компромисс.