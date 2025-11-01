18+
01.11.2025, 18:25

«Парковка или деревья» — спор из-за автостоянки разразился в Актау

Общество 0 1 709 Сергей Кораблев

Строительство автопарковки между домами разделило жильцов на два лагеря. Одни говорят о порядке и благоустройстве, другие — о вырубке деревьев и потере зелёной зоны. В конфликте разбирался корреспондент Lada.kz.

Фото автора
Фото автора

Между жителями соседних домов № 10 и № 11 в 5-м микрорайоне разгорелся конфликт из-за участка земли за домом № 11, на котором уже начали обустраивать автостоянку.

То, что начиналось как идея благоустройства, превратилось в затяжной спор о границах, зелёных насаждениях и «чужой территории».

Жильцы дома № 10 уверены, что действуют по закону.

По их словам, ещё год назад они подали заявление в акимат с просьбой разрешить строительство небольшой стоянки. Ответ был положительным.

«Мы всё делали своими руками: посадили деревья, облагородили двор, установили ограждения. Теперь хотим просто навести порядок с машинами. Это не самострой — территория акиматовская, у нас всё согласовано», — рассказывает один из активистов дома № 10.

Во дворе действительно заметны следы благоустройства: ровные клумбы, ухоженные дорожки, аккуратные посадки.

По словам жителей, они собирают подписи, чтобы подтвердить: большинство жильцов не против строительства стоянки.

Однако часть жильцов дома № 11 придерживается иного мнения. Они считают, что парковка уничтожит зелёную зону и испортит двор.

«Вот здесь стояло дерево — его ночью спилили. Мы видели на камере: пришёл мужчина в капюшоне, быстро всё срубил и ушёл. Мы думаем, это сделали те, кто за парковку», — говорит житель дома № 11.

Активисты из дома №10 считают, что это дел рук провокатор, выступающих против стройки автопарковки. 

 

«Если здесь сделают стоянку, весь выхлоп пойдёт в окна», — добавляет житель дома № 10.

На встречу с жильцами прибыли представители отдела ЖКХ городского акимата. Они подтвердили, что проект рассматривался и был утверждён. В настоящее время на законных основаниях ведётся строительство.

Тем временем жители дома № 10 продолжают собирать подписи.

«Мы не враги. Просто хотим порядок, чтобы машины стояли по правилам», — говорят активисты дома № 10.

А мы хотим сохранить зелень и спокойствие, - отвечают им соседи из дома №11.

В понедельник состоится очередная встреча жителей обоих домов.  Им редложат обсудить варианты, чтобы найти компромисс.

Lmirz
Lmirz
Вообще статья написана как попало. 1. Впереди 10 дома итак ранее было место для парковки автомобилей 2. Впереди 10 доме не было никогда зеленых насаждений, большая часть территории это пустырь 3. Жители 10 дома облагородили всю придомовыю территорию и так же поливали деревья которые растут по периметру 11 дома. 4. Также жители 10 дома посадили более 30 деревьев рядом с площадкой и в игровых зонах между 10, 11 и 8 домом. Сейчас несколько жителей 11 дома просто из принципа устроили балаган и не дают пригаде начать работы на пустыре, ссылаясь на то, что не хотят дышать выхлопом, хотя сами жители 11 дома паркуют свои машины впритык 8 дома, который находится впереди 11 дома. Тут просто встал принцип 10 жителей 11 дома, которые думают только о себе и не хотят понимать, что комфорт и порядок нужен всем.
01.11.2025, 15:16
