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07.07.2026, 13:31

Газовые счётчики бесплатно заменят по всему Казахстану: что нужно знать потребителям

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В Казахстане стартовала масштабная кампания по бесплатной замене традиционных газовых приборов учёта на интеллектуальные смарт-счётчики. Все финансовые расходы по обновлению оборудования газоснабжающие организации полностью берут на себя, сообщает Lada.kz со ссылкой на krisha.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Масштабы проекта Aqyl Energy

О глобальной модернизации системы учета газа в ходе заседания правительства сообщил министр энергетики РК Ерлан Аккенженов. По словам главы ведомства, процесс перехода на новые технологии уже идет полным ходом: на сегодняшний день в домах казахстанцев успешно функционируют более 49 тысяч интеллектуальных приборов.

Всего в рамках национальной программы Aqyl Energy планируется охватить всю страну и заменить свыше 1 миллиона 352 тысяч устаревших аппаратов. Стоит напомнить, что наличие исправного газового счётчика — обязательное требование для всех владельцев частных домов, подключенных к центральному газоснабжению.

Конец эпохи ручных проверок

Главное преимущество «умных» счетчиков — их автономность. Новые устройства оснащены модулями, которые автоматически считывают и передают показания потребления газа в базу данных поставщика.

Это нововведение призвано полностью избавить потребителей от бытовых неудобств:

  • Больше не придется ежемесячно фотографировать табло счетчика и отправлять данные через мессенджеры.

  • Отпадет необходимость в регулярных визитах контролеров, которые до сих пор вынуждены снимать показания вручную во многих регионах страны.

Газовая отрасль переходит в «цифру»

Установка смарт-счетчиков — лишь первый шаг к масштабной цифровизации сектора. Параллельно в Казахстане ведется разработка единого цифрового сервиса для потребителей. Новая платформа позволит не только контролировать показания в режиме онлайн, но и удаленно оформлять заявки на подключение к газу, получая технические условия без визитов в инстанции.

Министерство энергетики ставит амбициозные сроки: до конца 2026 года власти намерены полностью оцифровать газовую отрасль во всех 20 регионах Казахстана, интегрировав в систему управления технологии искусственного интеллекта. Это сделает учет прозрачным, исключит человеческий фактор и повысит качество услуг для каждого абонента.

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