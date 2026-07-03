Посол Евросоюза сделала заявление о депортации мигрантов в Казахстан

Европейский Союз не ведет и не планирует вести переговоры с Астаной о создании на территории Казахстана центров для временного содержания мигрантов. Об этом на встрече с прессой официально заявила глава представительства ЕС в РК Алешка Симкич, назвав появившуюся в Сети информацию беспочвенной спекуляцией, сообщает Lada.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: primeminister.kz

Откуда взялись слухи о «сделке с ЕС»?

Ранее в ряде информационных ресурсов и соцсетях начали распространяться публикации о том, что Брюссель якобы предложил Казахстану сделку: открыть на своей территории фильтрационные лагеря для беженцев в обмен на существенные послабления в визовом режиме для казахстанских граждан.

Журналисты попросили дипломата прояснить ситуацию. Как объяснила Алешка Симкич, волна слухов возникла из-за неверной интерпретации масштабной реформы — обновленного Миграционного пакта ЕС.

Три кита новой миграционной политики Европы

По словам посла, новый документ радикально меняет правила игры внутри Евросоюза и преследует три ключевые цели:

Жесткое пресечение каналов нелегальной миграции и борьба с криминальными сетями, торгующими людьми. Гарантированная защита лиц, спасающихся от реальных военных действий и политических преследований. Привлечение высококлассных иностранных специалистов и талантов в экономику ЕС.

Вместе с тем пакт вводит две важные юридические новеллы. Теперь запрашивать убежище мигранты обязаны прямо на внешних границах Евросоюза (рассмотрение занимает до 12 недель), при этом страны ЕС имеют право не пускать их вглубь своей территории. Второе изменение и стало триггером для фейков: Брюссель разрешил депортировать мигрантов, получивших отказ в убежище, не только на их родину, но и в так называемые «безопасные третьи страны».

При чем здесь Казахстан?

Алешка Симкич подчеркнула: норма о третьих странах еще окончательно не закреплена, но Казахстан в этом контексте даже не упоминался.

«Я полагаю, эти слухи родились из чьих-то гипотетических рассуждений о том, какие государства теоретически могли бы выступить в такой роли. Но я со всей ответственностью уверяю: ни Европейский Союз, ни Еврокомиссия сейчас не ведут никаких переговоров с Астаной», — заявила дипломат.

Глава представительства ЕС пояснила, что Брюссель не может навязывать подобные соглашения в одностороннем порядке. Правом договариваться с третьими странами наделены исключительно сами государства — члены ЕС (как это уже сделали Италия и Албания). Будет ли кто-то из европейских столиц в будущем обращаться к Казахстану или Узбекистану — неизвестно, но в любом случае окончательное слово останется за Астаной. На сегодняшний день подобные инициативы в Брюсселе не рассматриваются даже в теории, резюмировала спикер.