Правила въезда в Россию для граждан Казахстана с 1 июля 2026: что такое RuID и как его оформить

С 1 июля 2026 года правила пересечения российской границы радикально меняются: для всех безвизовых иностранцев, включая граждан Казахстана, обязательным становится мобильное приложение «Госуслуги RuID», сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

Фото: podrobno.uz

72 часа на одобрение: как теперь казахстанцам пересекать границу

Казахстанцам, планирующим поездки в Российскую Федерацию, отныне придется готовиться к ним строго заранее. Новое жесткое требование, о котором официально напомнили в Министерстве иностранных дел РК, полностью исключает возможность спонтанных поездок «день в день».

Согласно утвержденным нормам, каждый гражданин Казахстана, пользующийся правом безвизового режима, обязан установить на свой смартфон приложение «Госуслуги RuID» и отправить электронное уведомление о планируемом визите не позднее чем за 72 часа до пересечения границы. За эти трое суток российские госорганы проведут автоматическую проверку данных и вынесут предварительное решение — разрешен въезд конкретному человеку или нет.

Конец «серым схемам»: зачем Россия закручивает гайки

Российские власти открыто заявляют, что мера продиктована исключительно вопросами национальной безопасности и ликвидацией информационного хаоса. Как пояснил первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев, принимающая страна должна заранее обладать всей полнотой информации о миграционных потоках.

«Если человек планирует въехать в Россию, государство должно заранее понимать, кто он, с какой целью едет, на какой срок и есть ли основания для отказа во въезде. Это нормальная современная цифровая практика, которая помогает сделать процессы прозрачными. Мы боремся против хаоса, серых схем и ситуаций, когда государство получает информацию уже постфактум», — подчеркнул российский парламентарий.

Для Казахстана, имеющего самую протяженную непрерывную сухопутную границу с РФ в мире, это означает масштабную перестройку всей логистики — от частных поездок к родственникам до регулярных автобусных и автомобильных пассажироперевозок.

Важное исключение: кого пропустят старым способом?

Несмотря на тотальный характер новых правил, законодатели предусмотрели фиксированный перечень лиц, которым RuID не понадобится. В этот список вошли:

Граждане Республики Беларусь (в силу соглашений о Союзном государстве);

Дети в возрасте до 6 лет;

Дипломаты и сотрудники консульств;

Владельцы служебных паспортов;

Члены официальных правительственных делегаций.

Все остальные категории путешественников из Казахстана — туристы, студенты, трудовые мигранты и деловые партнеры — обязаны пройти цифровую регистрацию без исключений.

Что это значит на практике: барьер или удобство?

Разработчики системы уверяют: добросовестным гражданам нововведение пойдет только в плюс. Цифровой предварительный порядок позволит снизить риски «разворота» на пункте пропуска. Если система одобрила заявку в приложении, сама процедура прохождения физической границы станет более быстрой, ясной и предсказуемой.

Тем не менее, казахстанские эксперты настоятельно рекомендуют заполнять анкету в «Госуслуги RuID» с максимальной внимательностью. Любая опечатка, неточный адрес пребывания или сокрытие данных станут автоматическим триггером для отказа во въезде еще до того, как гражданин Казахстана успеет выехать из своего региона.