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23.06.2026, 21:34

Трагедию предотвратили в последний момент: на Солдатском пляже в Актау спасли мужчину и женщину

Происшествия 0 1 017 Наталья Вронская

На побережье Каспийского моря в Актау спасатели вытащили из воды мужчину и женщину, оказавшихся в опасной ситуации во время купания, передает Lada.kz.

стоп-кадр из видео улучшен при помощи ИИ
стоп-кадр из видео улучшен при помощи ИИ

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Как сообщили в ДЧС Мангистауской области, происшествие произошло на оборудованном пляже «Солдатский» в микрорайоне «Акжелкен». Во время отдыха мужчина и женщина начали тонуть.

На помощь отдыхающим оперативно пришли сотрудники оперативно-спасательного отряда. Спасатели обнаружили пострадавших примерно в 300 метрах от берега и доставили их на сушу. При этом женщине до прибытия спасателей помогли очевидцы, которые катались неподалеку на катамаране.

На месте происшествия дежурила бригада Центра медицины катастроф МЧС. Медики оказали пострадавшим первую помощь, после чего доставили их в больницу для дальнейшего обследования.

В ДЧС напомнили, что даже на оборудованных пляжах необходимо соблюдать правила безопасности на воде, не заплывать далеко от берега и объективно оценивать свои силы.

С начала купального сезона спасатели Мангистауской области регулярно призывают жителей и гостей региона быть осторожными во время отдыха на море, поскольку сильный ветер и течение могут представлять опасность даже для опытных пловцов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в регионе третьи сутки продолжаются поиски утонувшего мужчины. 

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