Коварный Каспий: двух мужчин на сапборде спасли у побережья Актау

Двое жителей Актау оказались в опасной ситуации во время катания на сапборде - их унесло течением на значительное расстояние от берега, сообщает Lada.kz.

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По информации МЧС РК, инцидент произошел вчера вечером, 13 июня, во время проведения профилактических мероприятий на воде спасатели заметили людей, подававших сигналы о помощи, примерно в 500 метрах от берега в 4А микрорайоне.

Мужчины отправились кататься на сапборде, однако из-за сильного течения не смогли самостоятельно вернуться к берегу. Оба находились в спасательных жилетах, что позволило избежать трагических последствий.

Спасатели оперативно доставили отдыхающих на берег на лодке. В медицинской помощи мужчины не нуждались.

Напомним, на этой неделе в Актау едва не утонул 17-летний парень.