Коварный Каспий: двух мужчин на сапборде спасли у побережья Актау

Двое жителей Актау оказались в опасной ситуации во время катания на сапборде - их унесло течением на значительное расстояние от берега, сообщает Lada.kz.
По информации МЧС РК, инцидент произошел вчера вечером, 13 июня, во время проведения профилактических мероприятий на воде спасатели заметили людей, подававших сигналы о помощи, примерно в 500 метрах от берега в 4А микрорайоне.
Мужчины отправились кататься на сапборде, однако из-за сильного течения не смогли самостоятельно вернуться к берегу. Оба находились в спасательных жилетах, что позволило избежать трагических последствий.
Спасатели оперативно доставили отдыхающих на берег на лодке. В медицинской помощи мужчины не нуждались.
Напомним, на этой неделе в Актау едва не утонул 17-летний парень.
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