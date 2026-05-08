Новости Актау и Мангыстау
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
Пляжи и базы отдыха Актау
08.05.2026, 08:58

В Мангистау назвали опасные зоны для купания: спасатели предупреждают о запретах

Общество | Наталья Вронская

В Мангистауской области с приближением летнего сезона усиливают меры безопасности на водоёмах. Особое внимание уделяется местам, где купание запрещено из-за риска для жизни, передает Lada.kz.

Как сообщил на брифинге замлавы регионального департамента по ЧС Нурлыбек Айжарыков, подготовка к купальному сезону началась ещё в феврале. Основным водоёмом остаётся Каспийское море с протяжённостью береговой линии около 1400 километров.

На сегодняшний день в области определены 45 мест, разрешённых для купания, из которых 13 являются коммунальными пляжами. При этом в 10 зонах купание строго запрещено.

Купание в опасных местах категорически запрещено. Это напрямую угрожает жизни отдыхающих, - подчеркнул представитель ДЧС.

По его словам, в таких зонах регулярно проводятся профилактические рейды и разъяснительная работа с населением.

Власти напоминают, что выбор безопасного места для отдыха у воды – ключевой фактор предотвращения трагедий. При этом официальные пляжи проходят обязательную проверку специальной комиссии.

Параллельно в регионе ведётся работа по поддержанию чистоты побережья. В рамках инициативы «Таза Қазақстан» в субботниках приняли участие более 51 тысячи человек, вывезено около 4 тысяч тонн мусора.

Специалисты отмечают, что экологическое состояние побережья напрямую связано с безопасностью отдыхающих: загрязнённые и неухоженные территории могут представлять дополнительную угрозу.

Медики также предупреждают: в летний период количество вызовов к побережью увеличивается. В случае ЧП необходимо как можно быстрее вывести пострадавшего в безопасное место, вызвать скорую помощь и оказать первую помощь до прибытия специалистов.

Локация запрещённых и разрешённых мест купания будет опубликована дополнительно.

Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
За полвека жизни на Мангышлака любимые места для купания это скалы в 4 мкрн, Теплый пляж, Саура, 43 км. и Тамшалы
08.05.2026, 07:27
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

