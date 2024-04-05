Сразу 10 запрещенных для купания мест назвали спасатели Мангистау

В список «некупательных» мест попали 10 пляжей, три из которых расположены в городе- прибрежная зона от гостиницы «Каспиан Ривьера» в 4а микрорайоне до спуска от памятника Т.Г. Шевченко в 5 микрорайоне;- прибрежная зона водного канала «Шора»;- прибрежная зона водного канала ТОО «Мангистауский атомный энергетический комбинат».купаться запрещено в следующих местах:- прибрежные зоны от местности Жыланды к направлению Кендерли;- прибрежные зоны от местности Токмак к направлению Кендерли.- зона опасного озера с рудниками и отходами, расположенная в 7 километрах к северо-востоку от сельского округа Батыр, длиной 380 метров и шириной 170 метров.- прибрежная зона, расположенная на 43-м километре автомобильной дороги «Актау - Форт-Шевченко»;- прибрежная зона «Голубая бухта», расположенная на 63-м километре автомобильной дороги «Актау - Форт-Шевченко»;- прибрежная зона «Саура», расположенная на 86-м километре автомобильной дороги «Актау - Форт-Шевченко»;- прибрежная зона «Тамшалы», расположенная в 30 километрах от города Форт-Шевченко.Стоит отметить, что список данных мест выбран не случайно. Он основан на печальном опыте прошлых лет, большом количестве пострадавших и погибших на этих пляжах, и создан для безопасности жителей и гостей области.