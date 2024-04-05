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ЛАДА.kz » Общество

Наталья Вронская

Опубликовано: Сегодня, 09:51

Просмотров: 134

Сразу 10 запрещенных для купания мест назвали спасатели Мангистау

Запрещенные места для купания опубликовали на странице в социальных сетях специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.

Фото из архива Лады
В список «некупательных» мест попали 10 пляжей, три из которых расположены в городе Актау:

- прибрежная зона от гостиницы «Каспиан Ривьера» в 4а микрорайоне до спуска от памятника Т.Г. Шевченко в 5 микрорайоне;

- прибрежная зона водного канала «Шора»;

- прибрежная зона водного канала ТОО «Мангистауский атомный энергетический комбинат».

В Каракиянском районе купаться запрещено в следующих местах:

- прибрежные зоны от местности Жыланды к направлению Кендерли;

- прибрежные зоны от местности Токмак к направлению Кендерли.

В Мунайлинском районе:

- зона опасного озера с рудниками и отходами, расположенная в 7 километрах к северо-востоку от сельского округа Батыр, длиной 380 метров и шириной 170 метров.

В Тупкараганском районе:

- прибрежная зона, расположенная на 43-м километре автомобильной дороги «Актау - Форт-Шевченко»;

- прибрежная зона «Голубая бухта», расположенная на 63-м километре автомобильной дороги «Актау - Форт-Шевченко»;

- прибрежная зона «Саура», расположенная на 86-м километре автомобильной дороги «Актау - Форт-Шевченко»;

- прибрежная зона «Тамшалы», расположенная в 30 километрах от города Форт-Шевченко.

Стоит отметить, что список данных мест выбран не случайно. Он основан на печальном опыте прошлых лет, большом количестве пострадавших и погибших на этих пляжах, и создан для безопасности жителей и гостей области.

Сразу 10 запрещенных для купания мест назвали спасатели Мангистау



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