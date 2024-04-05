Сразу 10 запрещенных для купания мест назвали спасатели Мангистау

Фото из архива Лады
В список «некупательных» мест попали 10 пляжей, три из которых расположены в городе Актау:
- прибрежная зона от гостиницы «Каспиан Ривьера» в 4а микрорайоне до спуска от памятника Т.Г. Шевченко в 5 микрорайоне;
- прибрежная зона водного канала «Шора»;
- прибрежная зона водного канала ТОО «Мангистауский атомный энергетический комбинат».
В Каракиянском районе купаться запрещено в следующих местах:
- прибрежные зоны от местности Жыланды к направлению Кендерли;
- прибрежные зоны от местности Токмак к направлению Кендерли.
В Мунайлинском районе:
- зона опасного озера с рудниками и отходами, расположенная в 7 километрах к северо-востоку от сельского округа Батыр, длиной 380 метров и шириной 170 метров.
В Тупкараганском районе:
- прибрежная зона, расположенная на 43-м километре автомобильной дороги «Актау - Форт-Шевченко»;
- прибрежная зона «Голубая бухта», расположенная на 63-м километре автомобильной дороги «Актау - Форт-Шевченко»;
- прибрежная зона «Саура», расположенная на 86-м километре автомобильной дороги «Актау - Форт-Шевченко»;
- прибрежная зона «Тамшалы», расположенная в 30 километрах от города Форт-Шевченко.
Стоит отметить, что список данных мест выбран не случайно. Он основан на печальном опыте прошлых лет, большом количестве пострадавших и погибших на этих пляжах, и создан для безопасности жителей и гостей области.
- прибрежная зона от гостиницы «Каспиан Ривьера» в 4а микрорайоне до спуска от памятника Т.Г. Шевченко в 5 микрорайоне;
- прибрежная зона водного канала «Шора»;
- прибрежная зона водного канала ТОО «Мангистауский атомный энергетический комбинат».
В Каракиянском районе купаться запрещено в следующих местах:
- прибрежные зоны от местности Жыланды к направлению Кендерли;
- прибрежные зоны от местности Токмак к направлению Кендерли.
В Мунайлинском районе:
- зона опасного озера с рудниками и отходами, расположенная в 7 километрах к северо-востоку от сельского округа Батыр, длиной 380 метров и шириной 170 метров.
В Тупкараганском районе:
- прибрежная зона, расположенная на 43-м километре автомобильной дороги «Актау - Форт-Шевченко»;
- прибрежная зона «Голубая бухта», расположенная на 63-м километре автомобильной дороги «Актау - Форт-Шевченко»;
- прибрежная зона «Саура», расположенная на 86-м километре автомобильной дороги «Актау - Форт-Шевченко»;
- прибрежная зона «Тамшалы», расположенная в 30 километрах от города Форт-Шевченко.
Стоит отметить, что список данных мест выбран не случайно. Он основан на печальном опыте прошлых лет, большом количестве пострадавших и погибших на этих пляжах, и создан для безопасности жителей и гостей области.
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