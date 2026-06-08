Утверждён список запрещенных для купания мест в Тупкараганском районе

Тупкараганский районный акимат опубликовал список мест, где запрещено купаться, передает Lada.kz.
В Тупкараганском районе определили места, запрещенные для купания.
В список вошли следующие места:
Следует отметить, что запрещается купаться в необорудованных и несанкционированных местах, заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения, а также оставлять детей без присмотра. Поэтому каждому человеку необходимо соблюдать меры безопасности во время отдыха на воде, - заключили в акимате.
Напомним, в Актау запрет действует на трёх участках побережья:
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