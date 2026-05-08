Купание запрещено: в Мангистау опубликовали перечень опасных водоёмов и прибрежных зон

В Мангистауской области определены опасные участки водоёмов, где запрещены купание, забор воды для питьевых и бытовых нужд, водопой скота, а также катание на маломерных судах и других плавательных средствах, передаёт Lada.kz по информации пресс-службы ДЧС региона.
Соответствующий перечень включает опасные зоны в Актау, а также в Тупкараганском, Каракиянском и Мунайлинском районах.
В Актау запрет действует на трёх участках побережья:
прибрежная зона от Caspian Riviera в 4А микрорайоне в сторону спуска от памятника Тарас Шевченко в 5 микрорайоне — протяжённостью 300 метров;
прибрежная зона водного канала «Шора»;
прибрежная зона водного канала МАЭК протяжённостью 3800 метров.
В Тупкараганском районе опасными признаны:
участок побережья на 43 километре трассы Актау – Форт-Шевченко;
прибрежная зона «Голубая бухта»;
участок «Саура»;
побережье «Тамшалы».
В Каракиянском районе ограничения действуют:
на побережье от местности Жыланды в сторону Кендерли;
на участке от местности Токмак в направлении Кендерли.
Кроме того, в Мунайлинском районе запрещено посещение опасного озера с рудниками и отходами, расположенного в семи километрах к северо-востоку от села Батыр.
Жителям и туристам напоминают, что купание и отдых в запрещённых местах могут представлять угрозу для жизни и здоровья.
Ранее на брифинге Центра общественных коммуникаций региона спасатели региона объяснили причины запретов и то, как организована безопасность отдыхающих в летнем сезоне 2026 года.
