Житель Актау предложил «рецепт» возрождения городского пляжа

В Актау оборудованных пляжей по пальцам пересчитать. И это в XXI веке, когда многие прибрежные города делают ставку на туризм и комфорт. В Актау же до сих пор есть участки, где к воде не подойти. Один из таких — приморская зона. Олег Городиский в интервью Lada.kz рассказал о том, как вернуть горожанам пляжи Lada.kz.

стоп-кадр из видео Lada.kz

Олег Альфредович живёт в Актау более полувека, и признаётся, что ровно столько же длится его любовь к Каспию. В тёплое время года он начинает с утреннего заплыва, причём, делает это в черте города, на участке, который сегодня считается небезопасным. Но, по его словам, здесь когда-то был официальный городской пляж.

«Многие даже не знают, что это было общее место для купания. Там, где сейчас запрещено купаться, стояли переодевалки, грибки, лавочки. Люди загорали спокойно», — рассказывает он.

Сегодня здесь — заросли камыша, обломки бетонных плит и узкая тропа к воде. Однако даже в таком виде это место ежедневно привлекает десятки горожан. Олег Городиский считает, что всё можно восстановить при минимальных вложениях:

«Если это место опасно, сделайте его безопасным. Поставьте 5-6 лестниц, обозначьте буями безопасную зону. Это же элементарно. При шторме люди не купаются, а при штиле, особенно дети, всё равно пойдут к воде».

Он неоднократно писал в акимат, обращался в СМИ, проводил экскурсии на бывший пляж, напоминая о его прошлом и возможном будущем. Говорит: всё, что нужно — это воля и немного техники.

«Выкосить камыш, засыпать площадку песком, поставить пост МЧС — и получится еще один пляж для актаусцев и туристов. Поверьте, народ скажет только «спасибо», — убеждён Городиский.

Пока же, по его словам, здесь собираются не только отдыхающие, но и комары. А ведь когда-то это место было гордостью города.