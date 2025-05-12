ДЧС Мангистау бесплатно проверит дно пляжей и обучит спасателей в преддверии купального сезона

В Мангистауской области стартовала подготовка к купальному сезону. С наступлением жары вс больше жителей и гостей региона устремляются к морю и водоёмам, что требует особого внимания к вопросам безопасности. В связи с этим департамент по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области (ДЧС) объявил о проведении профилактических мероприятий, сообщает Lada.kz .

Фото: архив Lada.kz

Специалисты ДЧС предлагают владельцам пляжей и баз отдыха бесплатно провести исследование и очистку дна акватории, отведённой для купания, на глубине до двух метров. Кроме того, возможно обучение спасателей – сотрудников, отвечающих за безопасность отдыхающих у воды.

Все работы выполняются безвозмездно. Это важная часть нашей работы по обеспечению безопасности граждан в местах массового отдыха, - подчеркнули в ведомстве.

Представители пляжных зон и водных объектов могут подать заявку на участие в мероприятии, направив письмо на электронную почту dchs_mang@emer.kz или позвонив по номерам телефонов: +7 (7292) 70-17-09, +7 (777) 50-81-609.

В ДЧС напоминают: безопасность на воде – это общая ответственность, и заблаговременная подготовка к сезону помогает предотвратить возможные трагедии.

Напомним, ранее в в ведомстве перечислили запрещенные для купания пляжи в Актау.