Готовы ли жители Актау отказаться от купания в запрещенных местах?

С приходом жары все больше жителей отправляются к воде. Однако некоторые выбирают для отдыха места, где купание запрещено. Почему горожане игнорируют предупреждения и считают ли они такие ограничения необходимыми - смотрите в видеоопросе от Lada.kz.

Изображение, созданное с помощью искусственного интеллекта

Наступил долгожданный сезон, когда жители Актау могут насладиться отдыхом на море. Однако в некоторых местах города расположены знаки, запрещающие купаться, с чем некоторые категорически не согласны. Такие горожане аргументируют свою позицию тем, что в городе почти не осталось доступных комфортных зон. Другие же поддерживают инициативу, ссылаясь на безопасность детей и свою собственную.

Кто согласен, а кто нет и почему — смотрите в видеоопросе ниже.