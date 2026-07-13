Ночная спецоперация в Актау попала на видео

Очевидцы сняли на видео спецоперацию с участием сотрудников правоохранительных органов в 16 микрорайоне. С чем связано задержание, выяснял корреспондент Lada.kz .

Кадр видео, улучшенный с помощью ИИ

В пабликах появилось видео ночнего задержания, проведенного около 01:30 в 16 микрорайоне.

На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов задерживают молодого человека. За происходящим наблюдают многочисленные очевидцы.

Одни пользователи поддержали действия полицейских и высказались за жесткую борьбу с распространением наркотиков. Другие обратили внимание на количество силовиков, участвовавших в задержании.

В департаменте полиции региона подтвердили, что произошедшее связано с задержанием по факту, касающемуся наркотиков.

Более подробную информацию о проведенной операции и обстоятельствах задержания в ведомстве пообещали предоставить завтра, 13 июля.

Lada.kz продолжит следить за ситуацией.