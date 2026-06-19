Что за насекомое???

18 \u0438\u044e\u043d\u044f \u043f\u043e \u0441\u0442\u0435\u043d\u043a\u0435 \u043a\u043e\u043c\u043d\u0430\u0442\u044b \u043f\u043e\u043b\u0437\u043b\u043e \u043d\u0430\u0441\u0435\u043a\u043e\u043c\u043e\u0435. \u0422\u0430\u043f\u043e\u0447\u043a\u043e\u0439 \u044f \u0435\u0433\u043e \u043f\u0440\u0438\u0431\u0438\u043b. \u0427\u0442\u043e \u0437\u0430 \u043d\u0430\u0441\u0435\u043a\u043e\u043c\u043e\u0435? \u0412 \u043f\u0435\u0440\u0432\u044b\u0439 \u0440\u0430\u0437 \u0432\u0438\u0436\u0443 \u0442\u0430\u043a\u043e\u0435!
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