Житель Актау столкнулся с незаконными действиями частного судебного исполнителя

В редакцию Lada.kz обратился житель Актау Максим Немкин, заявивший о том, что ему пришлось через суд защищать свои права из-за действий частного судебного исполнителя (ЧСИ), который, по его словам, продолжил совершать исполнительные действия после утраты необходимых полномочий. Суд признал незаконными действия ЧСИ.
Как рассказал Максим Немкин, судебным приказом суда №2 Актау от 1 марта 2010 года с него были взысканы алименты на содержание ребенка в размере одной четвертой части всех видов заработка и иного дохода. В рамках исполнительного производства в 2021 году был наложен арест на принадлежащую ему недвижимость, в том числе магазин, а в 2022 году – на ряд транспортных средств.
Как рассказал мужчина, предметом разбирательства стали не вопросы взыскания алиментов, а законность постановлений ЧСИ от 21 и 30 апреля 2026 года о назначении специалиста для оценки арестованного имущества.
По его словам, 25 июня 2025 года правление Республиканской палаты частных судебных исполнителей исключило ЧСИ Фахраддина Алиева из числа членов Палаты и направило в министерство юстиции представление о лишении его лицензии. Однако, несмотря на это, судебный исполнитель впоследствии продолжил совершать исполнительные действия.
Суд установил, что 15 апреля 2026 года апелляционная инстанция окончательно отказала судебному исполнителю в восстановлении членства в Республиканской палате частных судебных исполнителей. Несмотря на это, уже спустя несколько дней он вынес постановления о проведении оценки арестованного имущества. Позднее, 2 июня 2026 года, ЧСИ самостоятельно отменил эти документы. При рассмотрении дела суд указал, что в соответствии с Законом РК «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» обязательным условием осуществления деятельности частного судебного исполнителя является членство в Республиканской палате. Исключение из Палаты лишает судебного исполнителя права совершать исполнительные действия, даже если государственная лицензия формально продолжает действовать. В связи с этим суд признал доводы ЧСИ о сохранении полномочий необоснованными, - рассказал Максим Немкин.
Мангистауский областной суд согласился с выводами суда первой инстанции и признал действия ЧСИ Фахраддина Алиева незаконными. Постановление суда апелляционной инстанции вступило в законную силу со дня его оглашения.
От действий ЧСИ Алиева, насколько мне известно, пострадали многие жители города. Я решил обратиться в редакцию, потому что считаю важным рассказать об этой ситуации, что после исключения из Палаты судебный исполнитель не имеет права осуществлять исполнительные действия. Если вы получили документ от такого ЧСИ – его можно и нужно обжаловать, - сказал Максим Немкин.
Мужчина также отметил, что его адвокат подал в полицию заявление по факту предполагаемых незаконных действий ЧСИ. По его словам, заявление зарегистрировано и в настоящее время находится в производстве отдела дознания управления полиции Актау.
Журналист Lada.kz попытался получить комментарий в Региональной палате частных судебных исполнителей Мангистауской области. Однако руководитель организации в настоящее время находится в отпуске, а его заместитель отказался давать комментарий по телефону, сославшись на занятость. При этом журналисту рекомендовали направить официальный запрос через систему «Е-Өтініш».
Редакция направила официальный запрос в и ожидает ответ на следующие вопросы:
После получения официального ответа редакция Lada.kz дополнит материал.
Кто такой частный судебный исполнитель, на каких основаниях он вправе действовать и как защитить свои средства от незаконного списания при отсутствии задолженности – читайте в материале издания здесь.
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