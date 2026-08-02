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02.08.2026, 13:32

Житель Актау столкнулся с незаконными действиями частного судебного исполнителя

Общество 0 4 195 Лиана Рязанцева

В редакцию Lada.kz обратился житель Актау Максим Немкин, заявивший о том, что ему пришлось через суд защищать свои права из-за действий частного судебного исполнителя (ЧСИ), который, по его словам, продолжил совершать исполнительные действия после утраты необходимых полномочий. Суд признал незаконными действия ЧСИ.

Источник фото: gov.kz
Источник фото: gov.kz

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Как рассказал Максим Немкин, судебным приказом суда №2 Актау от 1 марта 2010 года с него были взысканы алименты на содержание ребенка в размере одной четвертой части всех видов заработка и иного дохода. В рамках исполнительного производства в 2021 году был наложен арест на принадлежащую ему недвижимость, в том числе магазин, а в 2022 году – на ряд транспортных средств.

Как рассказал мужчина, предметом разбирательства стали не вопросы взыскания алиментов, а законность постановлений ЧСИ от 21 и 30 апреля 2026 года о назначении специалиста для оценки арестованного имущества.

По его словам, 25 июня 2025 года правление Республиканской палаты частных судебных исполнителей исключило ЧСИ Фахраддина Алиева из числа членов Палаты и направило в министерство юстиции представление о лишении его лицензии. Однако, несмотря на это, судебный исполнитель впоследствии продолжил совершать исполнительные действия.

Суд установил, что 15 апреля 2026 года апелляционная инстанция окончательно отказала судебному исполнителю в восстановлении членства в Республиканской палате частных судебных исполнителей. Несмотря на это, уже спустя несколько дней он вынес постановления о проведении оценки арестованного имущества. Позднее, 2 июня 2026 года, ЧСИ самостоятельно отменил эти документы. При рассмотрении дела суд указал, что в соответствии с Законом РК «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» обязательным условием осуществления деятельности частного судебного исполнителя является членство в Республиканской палате. Исключение из Палаты лишает судебного исполнителя права совершать исполнительные действия, даже если государственная лицензия формально продолжает действовать. В связи с этим суд признал доводы ЧСИ о сохранении полномочий необоснованными, - рассказал Максим Немкин.

Мангистауский областной суд согласился с выводами суда первой инстанции и признал действия ЧСИ Фахраддина Алиева незаконными. Постановление суда апелляционной инстанции вступило в законную силу со дня его оглашения.

От действий ЧСИ Алиева, насколько мне известно, пострадали многие жители города. Я решил обратиться в редакцию, потому что считаю важным рассказать об этой ситуации, что после исключения из Палаты судебный исполнитель не имеет права осуществлять исполнительные действия. Если вы получили документ от такого ЧСИ – его можно и нужно обжаловать, - сказал Максим Немкин.

Мужчина также отметил, что его адвокат подал в полицию заявление по факту предполагаемых незаконных действий ЧСИ. По его словам, заявление зарегистрировано и в настоящее время находится в производстве отдела дознания управления полиции Актау.

Журналист Lada.kz попытался получить комментарий в Региональной палате частных судебных исполнителей Мангистауской области. Однако руководитель организации в настоящее время находится в отпуске, а его заместитель отказался давать комментарий по телефону, сославшись на занятость. При этом журналисту рекомендовали направить официальный запрос через систему «Е-Өтініш».

Редакция направила официальный запрос в и ожидает ответ на следующие вопросы:

  • подтверждается ли, что частный судебный исполнитель Ф. А. Алиев был исключен из числа членов Республиканской палаты частных судебных исполнителей;
  • с какой даты он утратил право осуществлять деятельность в качестве ЧСИ;
  • имеет ли право частный судебный исполнитель после исключения из Палаты совершать исполнительные действия, если его государственная лицензия формально еще не аннулирована;
  • каким образом ЧСИ смог вынести постановления о назначении оценки арестованного имущества уже после исключения из членства в Палате;
  • свидетельствует ли такая ситуация о наличии пробелов в системе контроля;
  • какие меры контроля применяются палатой, чтобы исключенные ЧСИ не продолжали осуществлять исполнительные действия;
  • проводилась ли в отношении Ф. А. Алиева дополнительная проверка после того, как суд признал его действия незаконными;
  • планируется ли привлечение его к ответственности;
  • могут ли быть признаны недействительными другие исполнительные действия, совершенные данным ЧСИ после утраты им соответствующих полномочий;
  • куда гражданам следует обращаться, если они считают, что частный судебный исполнитель нарушил закон или превысил свои полномочия;
  • сколько жалоб на действия частных судебных исполнителей поступило в Мангистауской области за 2025 год и первое полугодие 2026 года. Сколько из них были признаны обоснованными.

После получения официального ответа редакция Lada.kz дополнит материал.

Кто такой частный судебный исполнитель, на каких основаниях он вправе действовать и как защитить свои средства от незаконного списания при отсутствии задолженности – читайте в материале издания здесь.

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