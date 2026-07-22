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22.07.2026, 16:30

Житель Мангистау получил год ограничения свободы за долг по алиментам в 3,7 млн теңге

Происшествия 0 2 003 Лиана Рязанцева

Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Мангистауской области признал местного жителя виновным в уклонении от уплаты алиментов на содержание двух детей. За задолженность в размере более 3,7 млн тенге мужчине назначили один год ограничения свободы, передает Lada.kz.

Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

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Как установил суд, ранее судебным приказом с мужчины в пользу бывшей супруги были взысканы алименты на содержание двоих детей в размере одной трети ежемесячного заработка и (или) иного дохода. Однако свои обязательства он длительное время не исполнял.

По состоянию на 31 декабря 2025 года сумма задолженности по алиментам составила 3 719 580,32 тенге.

В ходе разбирательств потерпевшая просила назначить подсудимому наказание в соответствии с законом.

Сам подсудимый полностью признал вину, раскаялся и пояснил, что намерен погасить образовавшуюся задолженность. При этом он отметил, что в настоящее время не располагает возможностью выплатить всю сумму, - сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно статье 139 Уголовного кодекса РК, неисполнение родителем обязанностей по уплате средств на содержание несовершеннолетних детей по решению суда свыше трех месяцев наказывается общественными работами на срок до 600 часов, ограничением свободы на срок до двух лет либо лишением свободы на тот же срок.

Суд признал смягчающими обстоятельствами полное признание вины и искреннее раскаяние подсудимого. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

Приговором суда мужчина признан виновным по статье 139 УК РК. Ему назначено наказание в виде одного года ограничения свободы. Приговор вступил в законную силу,- заключили в суде.

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