Долг вырос до 4,7 миллиона тенге: какой срок получил алиментщик в Мангистау

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По данным областной прокуратуры, в регионе продолжается системная работа по защите прав несовершеннолетних и взысканию алиментных платежей.

В этом году в отношении 9 лиц, злостно уклонявшихся от исполнения алиментных обязательств, зарегистрированы уголовные дела. Еще 14 должников привлечены к административной ответственности.

Одним из примеров стал местный житель, который на протяжении 2 лет умышленно уклонялся от выплаты алиментов. Он не предпринимал попыток трудоустроиться и не погашал образовавшуюся задолженность. В результате его долг достиг 4,7 миллиона тенге.

Приговором суда мужчина признан виновным и осужден к 1 году ограничения свободы.

В прокуратуре отметили, что благодаря принятым мерам удалось защитить права 39 несовершеннолетних, в пользу которых взыскано 7,5 миллиона тенге.

В надзорном органе напомнили, что умышленное уклонение от уплаты алиментов влечет как административную, так и уголовную ответственность.