18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
487.17
565.65
6.72
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
16.06.2026, 14:05

Антирейтинг по алиментам возглавил один из районов Мангистау

Общество 0 1 624 Гульмира Садырова

В Мангистауской области с начала 2026 года к административной ответственности за неуплату алиментов привлечены 30 жителей. В аналогичном периоде прошлого года цифра достигала 79. Об этом сообщили в региональном  департаменте юстиции, передает Lada.kz.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Похожие новости

По словам специалистов, наибольшее число неплательщиков проживает в Мунайлинском районе.

Из 30 должников 17 – это жители Мунайлинского района. В Мангистауском районе зарегистрировано шесть должников по алиментам, в Актау – пять, в Жанаозене – два. Уклоняющихся от уплаты алиментов в Мунайлинском районе было больше и в 2025 году – 26, ровно столько же – в Мангистауском районе. В Актау – 20, в Жанаозене – семь. Всего материалы были заведены на 79 должников, - прокомментировали в департаменте юстиции.

Специалисты напомнили: согласно законодательству Республики Казахстан, родители обязаны содержать своих детей, и данная обязанность исполняется либо добровольно, либо в судебном порядке.

Как пояснили судоисполнители, в большинстве случаев алименты назначаются при раздельном проживании родителей. Если стороны не могут прийти к соглашению, вопрос о взыскании алиментов решается через суд.

После вступления судебного решения в законную силу либо после вынесения судебного приказа исполнительный документ направляется на исполнение. С этого момента начинается деятельность судебного исполнителя. В ходе исполнительного производства судебный исполнитель обязан обеспечить своевременное и полное исполнение судебного акта. После принятия исполнительного документа о взыскании алиментов судебный исполнитель возбуждает исполнительное производство и направляет должнику соответствующие уведомления. Кроме того, устанавливаются место работы должника, источники его доходов, банковские счета, движимое и недвижимое имущество. Если должник официально трудоустроен, работодателю направляется постановление об удержании суммы алиментов из его заработной платы», - проинформировали специалисты.

По их словам, одной из наиболее распространенных проблем на практике является уклонение должников от уплаты алиментов либо сокрытие ими официальных доходов. В некоторых случаях должники часто меняют место работы, не регистрируют доходы официально или пытаются оформить свое имущество на других лиц. В таких ситуациях судебный исполнитель применяет предусмотренные законом меры принудительного исполнения.

0
4
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

В Казахстане появятся три выходных подряд в июле 2026 годаНовости Казахстана
22.05.2026, 17:07 0
Иностранцы начали бойкотировать главный курорт КазахстанаНовости Казахстана
11.06.2026, 11:41 0
Счет за связь вырастет: как Beeline, Tele2, Altel и Kcell изменят тарифы с 1 июня в РКНовости Казахстана
28.05.2026, 16:03 0
Красная кнопка Нацбанка: после каких сумм на Kaspi или Халык казахстанцам заблокируют счетаНовости Казахстана
18.05.2026, 08:39 0
Новые правила входа в Kaspi или Halyk: что изменится для миллионов казахстанцев с 12 июляНовости Казахстана
29.05.2026, 14:16 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь