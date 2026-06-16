Антирейтинг по алиментам возглавил один из районов Мангистау

В Мангистауской области с начала 2026 года к административной ответственности за неуплату алиментов привлечены 30 жителей. В аналогичном периоде прошлого года цифра достигала 79. Об этом сообщили в региональном департаменте юстиции, передает Lada.kz .

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По словам специалистов, наибольшее число неплательщиков проживает в Мунайлинском районе.

Из 30 должников 17 – это жители Мунайлинского района. В Мангистауском районе зарегистрировано шесть должников по алиментам, в Актау – пять, в Жанаозене – два. Уклоняющихся от уплаты алиментов в Мунайлинском районе было больше и в 2025 году – 26, ровно столько же – в Мангистауском районе. В Актау – 20, в Жанаозене – семь. Всего материалы были заведены на 79 должников, - прокомментировали в департаменте юстиции.

Специалисты напомнили: согласно законодательству Республики Казахстан, родители обязаны содержать своих детей, и данная обязанность исполняется либо добровольно, либо в судебном порядке.

Как пояснили судоисполнители, в большинстве случаев алименты назначаются при раздельном проживании родителей. Если стороны не могут прийти к соглашению, вопрос о взыскании алиментов решается через суд.

После вступления судебного решения в законную силу либо после вынесения судебного приказа исполнительный документ направляется на исполнение. С этого момента начинается деятельность судебного исполнителя. В ходе исполнительного производства судебный исполнитель обязан обеспечить своевременное и полное исполнение судебного акта. После принятия исполнительного документа о взыскании алиментов судебный исполнитель возбуждает исполнительное производство и направляет должнику соответствующие уведомления. Кроме того, устанавливаются место работы должника, источники его доходов, банковские счета, движимое и недвижимое имущество. Если должник официально трудоустроен, работодателю направляется постановление об удержании суммы алиментов из его заработной платы», - проинформировали специалисты.

По их словам, одной из наиболее распространенных проблем на практике является уклонение должников от уплаты алиментов либо сокрытие ими официальных доходов. В некоторых случаях должники часто меняют место работы, не регистрируют доходы официально или пытаются оформить свое имущество на других лиц. В таких ситуациях судебный исполнитель применяет предусмотренные законом меры принудительного исполнения.