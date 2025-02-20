Жительница Мангистау отсудила у экс-мужа алименты на свое содержание

С жителя региона взыскали алименты на содержание бывшей супруги в размере 15 МРП (58 980 тенге) до достижения трехлетнего возраста их общих детей. Об этом сообщает пресс-служба Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Мангистауской области.

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Специализированный межрайонный суд рассмотрел гражданское дело по иску гражданки О. к гражданину Ж. Она требовала, чтобы он выплачивал ей алименты на её содержание до того момента, пока их общие дети, родившиеся в 2022 и 2023 годах, не достигнут трёхлетнего возраста.

В своём иске О. просила суд обязать Ж. выплачивать ей алименты в размере 80 месячных расчетных показателей (314 560 тенге).

В судебном заседании, установлено, что ответчик Ж., будучи отцом несовершеннолетних детей, материально не обеспечил должным образом своих несовершеннолетних детей и семью.

Решением суда первой инстанции иск удовлетворен частично. При вынесении решения суд учел материальное положение ответчика, также принял во внимание то, что истец не имеет возможности работать, поскольку занимается уходом за детьми, нуждается в материальной поддержке, в связи с чем были взысканы алименты в размере 15 МРП (58 980 тенге) в пользу истца О. на ее содержание. Решение вступило в законную силу, - говорится в сообщении суда.

С 2024 года мужчина дополнительно выплачивает алименты на содержание несовершеннолетних детей.