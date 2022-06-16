В Мангистауской области 352 должника не платят алименты своим детям



- На сегодняшний день из рассмотренных дел по алиментам удержаны по месту работы алименты с 6343 мужчин, самостоятельно платят 3573 мужчины. Остальные 352 должника уклоняются от уплаты алиментов. В целом, показатель с каждым годом растет, - проинформировал Айзат Тленбаев.

- Бесплатная юридическая помощь будет оказываться адвокатами в виде предоставления правовой информации (консультирования), а также в необходимых случаях путем составления заявления, жалобы, ходатайства и других документов правового характера. Список адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь по взысканию алиментов, размещен на официальном сайте департамента юстиции и на страницах социальной сети, - пояснил Айзат Тленбаев.

- Если вы привлечены к административной ответственности по административным правонарушениям, вы имеете право на получение бесплатной юридической помощи от адвокатов для защиты своих прав и интересов. В случаях, если физическое лицо по финансовым обстоятельствам не имеет доступа к адвокату для защиты своих прав и интересов в судах, физическое лицо вправе требовать от адвоката предоставления ему бесплатной юридической помощи. Это обязательно указывается. Обжалованию подлежат действия или бездействие адвокатов по оказанию КЗоТ. Также граждане могут получить бесплатную юридическую помощь в правовой информационной службе Министерства юстиции Республики Казахстан по короткому номеру 119 и стационарному телефону: 8 (7172) 58-00-58, - заключил Айзат Тленбаев.

По словам эксперта, с начала года по алиментным выплатам было заведено 10268 дел.Специалист отметил, что есть адвокаты, которые оказывают бесплатные услуги по взысканию алиментов.Всего в регионе 114 адвокатов, из них 80 оказывают бесплатную юридическую помощь по вопросам категорий, предусмотренных законом. В прошлом году бесплатная юридическая помощь была оказана 2775 лицам.