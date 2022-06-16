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ЛАДА.kz » Общество

Растегаева Тамара

Опубликовано: Сегодня, 21:03

Просмотров: 257

В Мангистауской области 352 должника не платят алименты своим детям

Сколько мужчин уклоняются от содержания своих детей и как получить бесплатную адвокатскую помощь по взысканию алиментов, рассказал на брифинге в Центре общественных коммуникаций заместитель руководителя департамента юстиции Мангистауской области Айзат Тленбаев.

Изображение взято из интернета
По словам эксперта, с начала года по алиментным выплатам было заведено 10268 дел.

- На сегодняшний день из рассмотренных дел по алиментам удержаны по месту работы алименты с 6343 мужчин, самостоятельно платят 3573 мужчины. Остальные 352 должника уклоняются от уплаты алиментов. В целом, показатель с каждым годом растет, - проинформировал Айзат Тленбаев.


Специалист отметил, что есть адвокаты, которые оказывают бесплатные услуги по взысканию алиментов.

- Бесплатная юридическая помощь будет оказываться адвокатами в виде предоставления правовой информации (консультирования), а также в необходимых случаях путем составления заявления, жалобы, ходатайства и других документов правового характера. Список адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь по взысканию алиментов, размещен на официальном сайте департамента юстиции и на страницах социальной сети, - пояснил Айзат Тленбаев.


Эксперт проинформировал, что по вопросам оказания бесплатной юридической помощи необходимо обращаться в департамент юстиции Мангистауской области по телефону: 30-20-10 или в Коллегию адвокатов Мангистауской области по адресу: г. Актау, 5 микрорайон., дом 7, оф. 16, или по телефонам: 52-26-69, 52-26-48.

Всего в регионе 114 адвокатов, из них 80 оказывают бесплатную юридическую помощь по вопросам категорий, предусмотренных законом. В прошлом году бесплатная юридическая помощь была оказана 2775 лицам.


- Если вы привлечены к административной ответственности по административным правонарушениям, вы имеете право на получение бесплатной юридической помощи от адвокатов для защиты своих прав и интересов. В случаях, если физическое лицо по финансовым обстоятельствам не имеет доступа к адвокату для защиты своих прав и интересов в судах, физическое лицо вправе требовать от адвоката предоставления ему бесплатной юридической помощи. Это обязательно указывается. Обжалованию подлежат действия или бездействие адвокатов по оказанию КЗоТ. Также граждане могут получить бесплатную юридическую помощь в правовой информационной службе Министерства юстиции Республики Казахстан по короткому номеру 119 и стационарному телефону: 8 (7172) 58-00-58, - заключил Айзат Тленбаев.



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