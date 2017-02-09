В Мангистау студент через суд потребовал с отца алименты для оплаты обучения в ВУЗе

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В ходе судебного заседания установлено, что стоимость обучения истца в высшем учебном заведении составляет 346 600 тенге. Отец, как сообщают в пресс-службе суда, имеет другую семью и не оказывает сыну материальную помощь.



- В соответствии с пунктом 2 статьи 138 Закона Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье» от 26 декабря 2011 года, в случае, если родители добровольно не предоставляют средства на содержание своих несовершеннолетних детей, а также совершеннолетним детям в возрасте до 21 года, обучающимся на очной форме в системе высшего образования, эти средства взыскиваются в судебном порядке, - говорится в сообщении суда.



Суд вынес решение об удовлетворении исковых требований. Ответчика Д. обязали выплачивать истцу М. алименты в размере семи МРП (15 883 тенге) до достижения М. 21 года.



- Решение в части взыскания алиментов подлежит немедленному исполнению. Постановление вступило в законную силу, - сообщает пресс-служба Мангистауского областного суда