Художник из Актау три дня и три ночи рисовал портрет Джеки Чана на грузовом контейнере

Художник из Актау Бахтияр Ахан, создавший портрет всемирно известного актера Джеки Чана на морском контейнере, впервые подробно рассказал, как проходила работа над необычным проектом. На создание подарка ушло всего три дня и три ночи, а предложение он сначала принял за чью-то шутку, сообщает Lada.kz .

Фото Бахтияра Ахана

Когда Бахтияру Ахану позвонили представители ТОО «Актауский морской северный терминал» и предложили нарисовать портрет Джеки Чана, он не сразу поверил в происходящее.

Сначала я даже подумал, что это розыгрыш. Но когда понял, что все серьезно, почувствовал одновременно радость, волнение и огромную ответственность. Я сразу согласился, потому что такие проекты случаются очень редко. Для меня было честью создать портрет Джеки Чана и стать частью этого события, - вспоминает художник.

По словам Бахтияра Ахана, заказчики объяснили, что остановили свой выбор именно на нем благодаря его предыдущим работам.

Им понравились мои работы, уровень реализма и внимание к деталям. Именно поэтому они доверили этот проект мне. Я очень ценю такое доверие и сделал все, чтобы результат оправдал ожидания, - отметил автор портрета.

Три дня без отдыха

Времени на работу практически не было. Художнику необходимо было закончить портрет до приезда знаменитого актера.

Надо было закончить все в срок, поэтому пришлось трудиться день и ночь, - признается Бахтияр Ахан.

Несмотря на масштаб проекта, самым сложным, по его словам, оказались вовсе не сроки.

Самым трудным было рисовать на неровной металлической поверхности контейнера. Именно это усложняло работу.

Работа началась с подготовки поверхности контейнера. Затем нанесли разметку и шаг за шагом переносили изображение, прорабатывая каждую деталь.

Для создания портрета использовались профессиональные фасадные и аэрозольные краски, предназначенные для уличных условий.

Рисовать на таком большом металлическом контейнере совсем не то же самое, что писать картину на холсте. Каждая деталь требовала точности, чтобы в итоге получился живой и узнаваемый образ, - поделился Бахтияр Ахан.

Сам процесс создания портрета художник полностью снимал на видео.

«Мы выросли на его фильмах»

Прежде чем приступить к работе, пересматривать фильмы с Джеки Чаном художнику не пришлось.

Все фильмы я помню еще с детства. Мы выросли на его фильмах, можно сказать, это герой нашего детства. Если говорить о любимом фильме, то это, конечно, «Доспехи Бога». Эта картина запомнилась невероятными трюками, юмором и той искренней энергией, которой всегда отличался Джеки Чан. Именно эти качества я старался передать в портрете, - рассказывает автор портрета знаменитого актера.

Когда Бахтияр Ахан узнал, что контейнер с его работой уже подарили актеру, эмоции были непередаваемыми.

Конечно, было волнение. Все-таки это человек, которого знает весь мир. Тогда пришло осознание, что моя работа стала частью такого важного события. Для меня это большая честь и огромная мотивация двигаться дальше, - с гордостью говорит Бахтияр Ахан.

Лично увидеть реакцию Джеки Чана художнику не удалось, однако организаторы сообщили, что актер остался в восторге от подарка.

Мне сказали, что ему очень понравился портрет. Для художника уже это огромная ценность, - подчеркнул Бахтияр Ахан.

Без подписи, но без сожалений

На контейнере не было авторской подписи, однако Бахтияр Ахан признается, что не расстроился.

Нет, обидно мне не было. Есть проекты, где подпись оставлять нельзя, - объяснил автор работы.

Особенно художнику запомнился момент, когда портрет буквально начал оживать.

В какой-то момент делаешь шаг назад, смотришь на работу и понимаешь, что перед тобой уже не просто краски на контейнере, а узнаваемый образ Джеки Чана. Это было очень сильное ощущение. А еще с улыбкой вспоминаю прохожих, которые останавливались, фотографировали процесс и поддерживали меня. Такие моменты придают сил и напоминают, что искусство действительно объединяет людей, - делится Бахтияр Ахан.

Мечтает представлять Казахстан на мировой арт-сцене

После проекта с Джеки Чаном, по словам художника, интересных предложений стало заметно больше.

Однако главная мечта Бахтияра Ахана теперь - участие в международных проектах.

Мне хочется создавать работы, которые будут видеть миллионы людей. Мечтаю писать портреты мировых личностей, расписывать большие городские пространства и представлять Казахстан на международной арт-сцене. Для меня важно, чтобы через мои работы люди узнавали не только меня как художника, но и нашу страну, ее талант и культуру, - поделился Бахтияр Ахан.

Свои работы Бахтияр Ахан публикует на своей странице Instagram.