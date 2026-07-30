Суд в Актау взыскал с мужа алименты на содержание супруги

Суд обязал жителя региона выплачивать алименты не только на содержание ребенка, но и супруги, сообщет Lada.kz .

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В специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Мангистауской области рассмотрели гражданское дело по иску о взыскании алиментов на содержание супруги.

Как установил суд, супруги зарегистрировали брак в 2024 году и воспитывают общего ребенка 2025 года рождения. При этом ранее судебным приказом с мужчины уже были взысканы алименты на содержание ребенка.

Женщина заявила, что супруг добровольно не оказывает ей материальной поддержки. Истец обратилась в суд с просьбой взыскать с мужа алименты на ее содержание до достижения ребенком трехлетнего возраста.

Суд пришел к выводу, что требования являются обоснованными. Решением суда с ответчика в пользу супруги взысканы алименты в размере 20 МРП (86 500 тенге) ежемесячно. Выплаты будут производиться до достижения общим ребенком 3-летнего возраста.

Решение суда вступило в законную силу.