С алиментщиков взыскали свыше 95 миллионов теңге в Мангистау

К административной и уголовной ответственности привлекли 133 человека, которые умышленно уклонялись от уплаты алиментов, сообщает Lada.kz .

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По данным областной прокуратуры, с начала года привлечены к ответственности 133 должника.

Из них 27 должников привлечены к уголовной ответственности, 106 должников - к административной.

Многие из них на протяжении нескольких лет сознательно уклонялись от исполнения своих обязательств, намеренно не трудоустраивались, скрывали место работы и доходы, чтобы не выплачивать алименты.

Так, один из должников обязан был выплачивать алименты на содержание двух несовершеннолетних детей в размере одной трети своего дохода. В итоге его задолженность превысила 3 млн теңге.

По результатам прокурорской проверки в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 139 УК РК («Неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей, уклонение от уплаты средств на содержание нетрудоспособных родителей, нетрудоспособного супруга (супруги)»).

Приговором суда его признали виновным и осудили к одному году ограничения свободы. После вступления приговора в законную силу задолженность по алиментам была полностью погашена.

По итогам первого полугодия при вмешательстве прокуратуры взыскана задолженность по алиментам на сумму свыше 95 млн теңге. Это позволило защитить права 395 несовершеннолетних детей.

Работа по защите прав детей и взысканию алиментов продолжается.