«Аральско-Каспийская магистраль»: Токаев дал старт новому проекту в Мангистау

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил о запуске масштабного инфраструктурного проекта по строительству новой автомагистрали Бейнеу – Саксаульск, передает Lada.kz .

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По словам Главы государства, общая протяженность автомагистрали составит 800 километров.

Новая дорога обеспечит не только удобное сообщение между регионами страны, но и станет важной частью международного транспортного маршрута.

Автомагистраль напрямую соединит автомобильные пункты пропуска на границе с Китаем с морскими портами Актау и Курык. Благодаря этому расстояние перевозки грузов из Китая в Европу сократится примерно на 1000 километров, а время доставки уменьшится до 3 дней.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что строительство дороги имеет стратегическое значение как для Казахстана, так и для развития международной логистики.

Мы начинаем реализацию исключительно важной инициативы, которая послужит и нашему благополучию, и благополучию наших соседей, - заявил Президент.

Глава государства также предложил назвать новый транспортный маршрут «Аральско-Каспийская магистраль», отметив, что в будущем он станет ключевой транспортной артерией республиканского, регионального и трансконтинентального значения.