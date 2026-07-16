В Актау ремонтируют дорогу от бизнес-центра Teniz до гостиницы «Рахат»

В Актау начался средний ремонт автомобильной дороги на участке от бизнес-центра Teniz, расположенного возле парка «Акбота», до гостиницы «Рахат». Акимат города просит просим жителей и гостей Актау с пониманием отнестись к временным неудобствам, передаёт Lada.kz .

Фото пресс-службы ведомства

По данным акимата, в настоящее время подрядная организация демонтирует старые бордюры и устанавливает новые. На следующем этапе с помощью фрезерования будет снято старое асфальтобетонное покрытие, после чего поэтапно уложат новый асфальт. Кроме того, в рамках ремонта предусмотрены обновление дорожных знаков и полная замена бордюрного камня.

В работах задействованы около 20 рабочих и три единицы специальной техники. Все мероприятия выполняются в соответствии с утвержденным графиком, - сообщили в городской администрации.

Отмечается, что модернизация данного участка дороги позволит повысить безопасность дорожного движения, улучшить качество транспортной инфраструктуры и создать более комфортные условия для жителей и гостей города.