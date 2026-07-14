На участке дороги в Актау временно ограничат движение из-за ремонта

На пять дней поэтапно ограничат движение транспорта на одном из участков городской дороги. Временные неудобства связаны с проведением среднего ремонта дорожного покрытия, передает Lada.kz .

Иллюстративное фото автора

Как рассказали в Актауском городском акимате, подрядная организация будет проводить средний ремонт участка автодороги от перекрестка «Кездесу» до пересечения микрорайонов 31А, 31Б, 32А и 32Б. Работы будут связаны с фрезерованием старого асфальтобетонного покрытия и укладкой нового слоя.

Поэтому отрезок дороги от перекрестка «Кездесу» до Палаты предпринимателей в 35-м микрорайоне с 14 по 19 июля будут поэтапно временно закрывать для движения транспорта.

Схема, предоставленная Актауским городским акиматом

Жителей и гостей города просят заранее планировать маршрут с учетом временных ограничений и с пониманием отнестись к возможным неудобствам.